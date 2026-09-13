合意をまとめる期限は、9月28日までとなっている。この日をもってUAEプロリーグの移籍市場が閉幕する。トリノの地元紙によれば、元ナポリ所属の同選手には、攻撃陣強化の仕上げを狙うUAEのクラブが2つほど関心を示しており、1994年生まれのセンターフォワードに迷いなく照準を合わせているという。





今週には、接触がユヴェントス首脳陣と、アジア側のために動いている仲介者の間であったとみられる。その仲介者は、ポーランド人FW本人ともすでに話し合い、電撃的なオペレーション実現の余地を見極めていたという。





一方で、ユヴェントスはすでにミリクの放出に前向きな姿勢を示している。 事実上、同選手はもはや構想外の立場にあり、長年にわたって深刻な負傷に苦しみ、さらに新戦力のコロ・ムアニ、ヴォルテマーデ、エカトールの加入によって出場機会も閉ざされている。むしろ、スパレッティは無償、あるいは最大でも100万ユーロ以下の最低限の補償金での放出も容認する構えだ。32歳の同選手はセリエAの登録メンバー外となっており、契約満了日である6月30日まで、帳簿上は年俸180万ユーロ（手取り）が計上される。 契約の前倒し解除の可能性は高まっておらず、そのためユヴェントスは、この延長された移籍期間のうちに売却を進めようとしているようだが、実現はなお難しい見通しだ。