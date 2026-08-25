ボーンマスの声明は以下の通り。





AFCボーンマスは、ユヴェントスからミケーレ・ディ・グレゴリオを1シーズンのレンタルで獲得したことを喜んで発表します。29歳のGKは、セリエAで最も高く評価される守護神の1人としての地位を確立した後、“チェリーズ”に加入し、イタリアおよび欧州のトップレベルで培った豊富な経験をもたらします。ディ・グレゴリオはインテルでプロキャリアをスタートさせ、その後はレナーテ、ノヴァーラ、ポルデノーネへのレンタル移籍でトップチームでの貴重な経験を積みました。さらにモンツァでは飛躍のシーズンを過ごし、クラブの歴史的なセリエA昇格に貢献しました。





イタリア1部での活躍は高い評価を受け、実際に2023-24シーズンのセリエA最優秀GKに選ばれています。また、全公式戦37試合の出場で14試合のクリーンシートを記録しました。2024年夏にユヴェントスへ移籍すると、国内大会と欧州大会の両方で出場機会を得て、チャンピオンズリーグでの経験も自身の実績に加えました。





AFCボーンマスへの移籍に際し、ディ・グレゴリオは次のように述べました。「ここに来ることができてとてもうれしいです。自分にとって非常に重要な瞬間ですし、ボーンマスに来るという決断は正しかったと信じています。





「クラブが自分をここに迎えたいという強い思いを感じましたし、さらに成長し、大きな目標を達成し続けようとするクラブの野心も感じました。プレミアリーグは世界で最も素晴らしいリーグです。ここにいられること、そしてこれほど高いレベルでプレーする機会を得られたことは自分にとって名誉です」





AFCボーンマスのフットボール・オペレーションズ部門プレジデントを務めるチアゴ・ピントは、次のようにコメントしています。「ミケーレは優れた資質を備え、トップレベルでの貴重な経験も持つGKです。セリエAと欧州大会で一貫してその価値を示してきました。我々のスカッドにとって非常に優れた補強になると確信しています」





ディ・グレゴリオはAFCボーンマスで背番号20を着用し、今週末に予定されているプレミアリーグ今季最初のホームゲームに向けて新たなチームメートに合流します。