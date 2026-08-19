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ユヴェントス、ミケーレ・ディ・グレゴリオとマッティア・ペリンの去就不透明でエミル・アウデロ復帰を注視
ヴィカーリオ加入でGK陣に再編の動き
ユヴェントス首脳陣は、ヴィカーリオ加入の正式発表を受け、チーム内で複雑な玉突きの影響への対応を進めている。イタリア代表の同選手は、移籍金800万ユーロに最大200万ユーロのボーナスが上乗せされる条件で、トッテナムからレンタル移籍でビアンコネーリに加入。この動きは即座にチーム内の序列を変化させた。ヴィカーリオが新シーズンの正守護神を務める見通しとなる中、既存GK陣の去就に注目が集まっており、元スパーズ所属選手の後ろを支える陣容が全面刷新となる可能性も浮上している。
これまで第一候補とされていたディ・グレゴリオは、期待外れのパフォーマンスをめぐって批判にさらされた時期を経て、いまや岐路に立たされている。クラブがヴィカーリオ獲得に動いたことは方針転換を示唆しており、ディ・グレゴリオは他クラブへの移籍も含めて選択肢を検討する状況となっている。
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ディ・グレゴリオとペリン、退団の可能性へ
『Sky Sport Italia』によると、ディ・グレゴリオとマッティア・ペリンの両者には移籍の扉が大きく開かれており、すでにそれぞれの具体的な行き先も浮上している。ディ・グレゴリオはリーグ・アンのマルセイユの主要ターゲットとして浮上しているほか、古巣モンツァからもUパワー・スタジアム復帰の可能性をめぐって関心を寄せられている。
同時に、ペリンとユヴェントスの長い関係も、8年間の在籍を経て終わりを迎える可能性がある。経験豊富なGKには、陣容にベテランのリーダーシップを加えたいセリエBのパレルモが具体的な関心を示している。
エミル・アウデロの戦略的な魅力
この2人の退団がいずれも正式決定となれば、ユヴェントスのトップチームのGK陣は経験豊富な層に空白を抱えることになり、8月末の移籍市場閉幕前に、ビカーリオの信頼できる控えを確保するため再び市場に乗り出す必要が生じる。こうしたダブル流出の可能性を受け、ユヴェントスはアウデロを復帰に向けた理想的な候補とみなしている。
現在はクレモネーゼへのレンタル移籍を終え、保有元のコモに戻っているアウデロは、ヴィノーヴォでは見慣れた存在だ。29歳の同選手はユヴェントスの下部組織で成長を遂げ、同クラブでトップチームデビューを果たした後、トップリーグで200試合以上に出場するキャリアを築いてきた。
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スパレッティの下で未来を築く
アウデロ獲得への動きは、現在ユヴェントス首脳陣が進めている、持続可能性と戦力バランスを重視するより広範な方針を反映したものだ。クラブが求めるものを理解している元下部組織出身選手をターゲットにすることで、チームはアイデンティティーを保ちながら、スカッドにおける実務的な必要性にも対応できる。ディ・グレゴリオとペリンの時代から、ヴィカーリオとアウデロのコンビへ移行することは、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームにとって、迅速かつ決定的な補強となるだろう。アウデロをトリノに呼び戻すことで、ユヴェントスは一度に2つの問題を解決できる。セリエAで実績のあるGKを確保すると同時に、必須となるホームグロウン選手の登録要件も満たせるからだ。
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