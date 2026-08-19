ユヴェントス首脳陣は、ヴィカーリオ加入の正式発表を受け、チーム内で複雑な玉突きの影響への対応を進めている。イタリア代表の同選手は、移籍金800万ユーロに最大200万ユーロのボーナスが上乗せされる条件で、トッテナムからレンタル移籍でビアンコネーリに加入。この動きは即座にチーム内の序列を変化させた。ヴィカーリオが新シーズンの正守護神を務める見通しとなる中、既存GK陣の去就に注目が集まっており、元スパーズ所属選手の後ろを支える陣容が全面刷新となる可能性も浮上している。

これまで第一候補とされていたディ・グレゴリオは、期待外れのパフォーマンスをめぐって批判にさらされた時期を経て、いまや岐路に立たされている。クラブがヴィカーリオ獲得に動いたことは方針転換を示唆しており、ディ・グレゴリオは他クラブへの移籍も含めて選択肢を検討する状況となっている。