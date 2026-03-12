マーカス・トゥラムはどうですか？

現状では、彼はインテル所属の選手です。しかし、彼のインテルでの状況については、注目すべき点があります。

今シーズン、このフランス人9番は全大会で12ゴール5アシストを記録しているが、チウのチームでの最後の得点関与は1か月以上も前の2月8日、サッスオーロ戦でアウェイで決めた0-5のゴールだった。 それ以来（その試合の前も、リーグ戦では1か月間ゴールを挙げていなかった）、ボルシア・メンヒェングラートバッハから移籍したこのフランス人選手は、ネラッズーリの運命に決定的な役割を果たすのに苦労し、インフルエンザでミランとのダービー戦も欠場した。

彼の将来についてはさまざまな噂が飛び交っている（プレミアリーグは以前から彼を注意深く見守っている）が、現時点では、年間600万ユーロ（8500万ユーロの条項が含まれており、夏に発動可能だが、全期間に有効ではない）の契約が2028年6月30日まで残っており、今後も一緒にやっていく意志が固まっている。 しかし、移籍市場は予測不可能なものであり、トゥラムは、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネにフリー移籍で加入した選手であるため、大きなキャピタルゲインを生み出す資産となる可能性がある。