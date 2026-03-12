素晴らしい考え、ここ数分で広まりつつある噂、そしてこのシナリオが実際に実現する可能性を理解するために必要な明確な情報。
数時間前から話題になっている噂によると、トゥラム兄弟がトリノで再会する可能性があるという。実際、ユヴェントスの移籍市場担当チームが、インテル所属の9番、マルクス・トゥラム（ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントス所属のケプレンの兄）について内部評価を行ったという情報もある。
しかし、現状においてこの噂はどれほど現実的なのだろうか？この問題について詳しく見ていこう。
素晴らしい考え、ここ数分で広まりつつある噂、そしてこのシナリオが実際に実現する可能性を理解するために必要な明確な情報。
数時間前から話題になっている噂によると、トゥラム兄弟がトリノで再会する可能性があるという。実際、ユヴェントスの移籍市場担当チームが、インテル所属の9番、マルクス・トゥラム（ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントス所属のケプレンの兄）について内部評価を行ったという情報もある。
しかし、現状においてこの噂はどれほど現実的なのだろうか？この問題について詳しく見ていこう。
いくつかの確固たる前提から始めましょう。
ユヴェントスが、次の夏の移籍市場で 戦力を強化したいと考えており、少なくとも1人の9番（ロイス・オペンダをライプツィヒから買い取る義務が迫っていること、そしてジョナサン・デイヴィッドの去就について評価が行われているが、最終的な決定は下されていないことを考慮すると）を補強したいと考えていることは周知の事実です。 契約更新が進行中のドゥシャン・ヴラホヴィッチのサポート役として起用したいと考えている。
ユヴェントスが探している多くの選手の中で、少なくとも現時点で最も現実的な可能性は、ユヴェントスの攻撃陣の穴を埋める最有力候補であるランダル・コロ・ムアニの復帰である。
マーカス・トゥラムはどうですか？
現状では、彼はインテル所属の選手です。しかし、彼のインテルでの状況については、注目すべき点があります。
今シーズン、このフランス人9番は全大会で12ゴール5アシストを記録しているが、チウのチームでの最後の得点関与は1か月以上も前の2月8日、サッスオーロ戦でアウェイで決めた0-5のゴールだった。 それ以来（その試合の前も、リーグ戦では1か月間ゴールを挙げていなかった）、ボルシア・メンヒェングラートバッハから移籍したこのフランス人選手は、ネラッズーリの運命に決定的な役割を果たすのに苦労し、インフルエンザでミランとのダービー戦も欠場した。
彼の将来についてはさまざまな噂が飛び交っている（プレミアリーグは以前から彼を注意深く見守っている）が、現時点では、年間600万ユーロ（8500万ユーロの条項が含まれており、夏に発動可能だが、全期間に有効ではない）の契約が2028年6月30日まで残っており、今後も一緒にやっていく意志が固まっている。 しかし、移籍市場は予測不可能なものであり、トゥラムは、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネにフリー移籍で加入した選手であるため、大きなキャピタルゲインを生み出す資産となる可能性がある。
ここでマーカス・トゥラムとユヴェントスの話題に移りましょう。
マッテオ・モレットがファブリツィオ・ロマーノのYouTubeチャンネルでイタリア語で報じたところによると、現時点では、入手した事実や情報を慎重に確認した結果、この移籍の可能性は低いようです。
現時点では、両者間の接触は一切ありません。ユヴェントスは他の選択肢を検討しているようで、トゥラムは将来のターゲットとは見なされておらず、この話は複雑で、今後数ヶ月で実現する可能性は低いようです。