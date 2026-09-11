サッスオーロ戦に向けた準備を進めようとしているユヴェントスは、とりわけ中盤で深刻な非常事態に直面している。そうした中、ルチアーノ・スパレッティは他のポジション、とりわけ守備陣ですでに序列が明確になっている確かな戦力に頼ることになる。
そして今季の“不可欠な存在”の1人が間違いなくピエール・カルル だ。ただ、来年1月の移籍市場を見据えても、彼は複数クラブにとって現実的な獲得候補となる可能性があり、特にマンチェスター・ユナイテッドが強い関心を寄せている。
サッスオーロ戦に向けた準備を進めようとしているユヴェントスは、とりわけ中盤で深刻な非常事態に直面している。そうした中、ルチアーノ・スパレッティは他のポジション、とりわけ守備陣ですでに序列が明確になっている確かな戦力に頼ることになる。
そして今季の“不可欠な存在”の1人が間違いなくピエール・カルル だ。ただ、来年1月の移籍市場を見据えても、彼は複数クラブにとって現実的な獲得候補となる可能性があり、特にマンチェスター・ユナイテッドが強い関心を寄せている。
カルルには以前から欧州各地で関心が寄せられており、ユヴェントスは今夏、同選手に対して届いたいくつかの問い合わせを退けていた。ただ、この状況は早ければ1月にも変わる可能性がある。ドイツメディアfussball-newsによれば、マンチェスター・ユナイテッドはフランス人の守備のユーティリティーを補強ターゲットの最優先に位置づけ、イタリアに派遣したスカウトに継続的にチェックさせているという。
ただ、ユヴェントス退団の可能性が本当に開かれた場合、元ミランの獲得に関心を示すのはマンチェスター・ユナイテッドだけではない。
夏にはアストン・ヴィラが最も強い関心を示していたクラブだが、プレミアリーグに限ってもトッテナムとリヴァプールも後に続いている。
ユヴェントスは、最良の形で決算を締めくくるために、いずれにせよ売却を成立させなければならない。その形は2つ考えられる。固定費を圧縮できる売却（つまり、給与と償却費の合計における負担が大きい選手）か、あるいは大きなキャピタルゲインを実現できる売却だ。
カルルは固定費が高い選手には入らない（償却費の持ち分と総額340万ユーロの総年俸を合わせて約670万ユーロ）が、破格のオファーが届けば、大きなキャピタルゲインを生み出し得る選手の1人でもある。
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今夏、ユヴェントスが関心を示すクラブに提示していた要求額は、5000万ユーロを下回らないものだった。
その金額を出発点に考えると、移籍金の残存簿価は12月31日時点で1000万ユーロ弱となるため、カルネヴァーリとマッサーラは約4000万ユーロのキャピタルゲインを計上できることになる。これは今季のUEFA収入逸失による影響を、一度に収支上で整えるのに十分な額だ。