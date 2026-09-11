サッスオーロ戦に向けた準備を進めようとしているユヴェントスは、とりわけ中盤で深刻な非常事態に直面している。そうした中、ルチアーノ・スパレッティは他のポジション、とりわけ守備陣ですでに序列が明確になっている確かな戦力に頼ることになる。





そして今季の“不可欠な存在”の1人が間違いなくピエール・カルル だ。ただ、来年1月の移籍市場を見据えても、彼は複数クラブにとって現実的な獲得候補となる可能性があり、特にマンチェスター・ユナイテッドが強い関心を寄せている。



