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ユヴェントス、マルティネス獲得追求を正式に終了 プレミアリーグの後釜候補を特定
マルティネスの移籍交渉が破談に終わる
Xのファブリツィオ・ロマーノによると、マルティネスをイタリアへ移籍させる可能性のあった移籍は正式に破談となった。ロマーノは「ユベントスとディブ・マルティネス陣営は今夜、直接協議を行った。交渉は正式に打ち切られた」と明かした。
著名な移籍専門家であるロマーノは、「アストン・ヴィラが求めた金額との差が大きすぎると判断された」と説明し、これを受けてイタリアのクラブは交渉のテーブルから完全に手を引いたという。ユベントスは当初、このアルゼンチン代表GKをGK問題解決の最優先ターゲットと見なしていた。しかし、アストン・ヴィラは評価額で譲らず、出来高なしの固定850万ポンドを求めていたと報じられており、これが最終的にこの移籍話の決定的な破談要因となった。
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ヴィラが鈴木を確保
交渉の決裂により、マルティネスはアストン・ヴィラに残留する可能性が極めて高くなった。だが、不動の守護神としての立場は突如として深刻な脅威にさらされている。アストン・ヴィラは移籍市場で断固たる動きを見せ、パルマGK鈴木彩艶の獲得で大型契約に合意。土壇場でパリ・サンジェルマン行きと見られていた移籍を横取りした。
アストン・ヴィラは高く評価される日本代表GKに対し、まず3000万ユーロを支払い、ボーナスを含めると移籍金は最大3500万ユーロに達する可能性がある。鈴木はワールドカップで見事な活躍を見せており、先発を求めるのは間違いない。そのため、マルティネスは今季のウナイ・エメリ体制で、予想外の出場機会争いに直面することになる。
ビカーリオが代替案として浮上
マルティネス獲得交渉が決定的に破談となったことを受け、ユベントスは素早くトッテナム・ホットスパーのGKグリエルモ・ビカーリオへと関心を移した。ロマーノ氏はXで「ユベントスはビカーリオの獲得交渉を進めている」と記し、必死に新たな正GKを探していると伝えた。イタリアからの報道によれば、交渉は急速に進展しており、ユベントスは買い取り義務付きのローン移籍で合意に成功したという。
ビカーリオは、アントニン・キンスキーをゴールマウスに起用することを好むロベルト・デ・ゼルビの下で、トッテナム・ホットスパーで完全に構想外となっている。このイタリア人GKは、セリエA復帰を停滞するキャリアを立て直し、継続的な出場機会を確保するための絶好の機会と見ている。
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次に何が起こるのか。
ユヴェントスは今後、ヴィカリオに関する書類手続きを急ぎ、できるだけ早くイタリアでメディカルチェックを実施したい考えだ。一方、マルティネスは素早く国内での任務に意識を切り替えなければならない。日曜日にアストン・ヴィラがブライトン＆ホーヴ・アルビオンをホームに迎える一戦で、自らのポジションを争う準備を進めている。
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