Xのファブリツィオ・ロマーノによると、マルティネスをイタリアへ移籍させる可能性のあった移籍は正式に破談となった。ロマーノは「ユベントスとディブ・マルティネス陣営は今夜、直接協議を行った。交渉は正式に打ち切られた」と明かした。

著名な移籍専門家であるロマーノは、「アストン・ヴィラが求めた金額との差が大きすぎると判断された」と説明し、これを受けてイタリアのクラブは交渉のテーブルから完全に手を引いたという。ユベントスは当初、このアルゼンチン代表GKをGK問題解決の最優先ターゲットと見なしていた。しかし、アストン・ヴィラは評価額で譲らず、出来高なしの固定850万ポンドを求めていたと報じられており、これが最終的にこの移籍話の決定的な破談要因となった。



