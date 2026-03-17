クラウディオ・マルキジオが『トゥットスポルト』のインタビューに応じ、ユヴェントスの現状と将来について長時間にわたり語った。以下は、元ユヴェントス主将の言葉である。
翻訳者：
ユヴェントス、マルキジオの助言：「トナリは理想的な補強だ。3人の新戦力とスパレッティ監督がいれば、再び勝利を取り戻せる」
ユヴェントスとスパレッティへの評価
「評価は保留だ。なぜなら、優勝できるチームを育てるには時間が必要である一方で、時間が迫っていることも我々はよく分かっているからだ。そして、チャンピオンズリーグに出場できなければ、ユヴェントスは目標を達成できなかっただろう。今はより楽しく、エキサイティングなサッカーが見られているという事実を差し引いても、すべてはあの4位という順位にかかっている。 スパレッティは、チーム運営における経験に加え、結果が出ない時期であってもすぐに目に見える形で、個性とアイデアをもたらしてくれた。このチームは調整と再構築が必要だが、スパレッティのおかげで、再び競争力を取り戻すための基盤は整っている。そして、何かを勝ち取るために、今のように4位を追いかけるのではなく、最終節まで上位に食い込んでいくことを目指すべきだ」。
今日のミッドフィールドと明日のミッドフィールド
「ロカテッリの成長？私にとっては彼個人の成長というより、チーム全体としての成長だと思います。彼のパフォーマンスが低下したことは一度もありませんが、異なる戦術体系に適応する必要がありました。とはいえ、以前から彼は中盤で最も多くのボールを奪い返し、パスコースを遮断し、不安定だった守備陣をしっかりとカバーしていた選手の一人でした。 今やチームは立て直され、MFたちはパス回しに自信を持ち、相手を脅かすプレーをするようになった。これにより、ロカテッリもチームメイトへのスルーパスで再び脅威となる存在に戻ることができた」。
「しかし、今夏ユヴェントスはチームの背骨となる部分を一新しなければならない。それが今欠けているのだ。ブレメルと組めるセンターバックが必要だし、トナーリのような選手は中盤の理想的な補強となるだろう。そして、優れたストライカーも必要だ。今はヴラホヴィッチの契約延長の話が出ているが、私は『なぜダメなのか？』と言いたい。スパレッティ監督の下で彼を育て上げ、真のユヴェントスらしいセンターフォワードに育て上げることができるなら、彼を1シーズン通して見られるのは興味深いだろう」。
「トナリは理想的な補強だ。ミラン時代からすでに実力のある選手だったし、プレミアリーグでさらにスキルを磨いた。それに彼はイタリア人だ。ユヴェントスにはイタリア人選手が必要だ。その意味で、セリエAリーグは基準を設けるべきだ。外国人選手が不要だと言っているわけではないが、質の高い選手でなければならない」。