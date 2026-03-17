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Tonali Grafica Juve
Simone Gervasio

翻訳者：

ユヴェントス、マルキジオの助言：「トナリは理想的な補強だ。3人の新戦力とスパレッティ監督がいれば、再び勝利を取り戻せる」

ユヴェントスの元MFであり、チームの象徴的存在だった選手へのインタビュー。

クラウディオ・マルキジオが『トゥットスポルト』のインタビューに応じ、ユヴェントスの現状と将来について長時間にわたり語った。以下は、元ユヴェントス主将の言葉である。 

  • ユヴェントスとスパレッティへの評価

    評価保留だ。なぜなら、優勝できるチームを育てるには時間が必要である一方で、時間が迫っていることも我々はよく分かっているからだ。そして、チャンピオンズリーグに出場できなければ、ユヴェントスは目標を達成できなかっただろう。今はより楽しく、エキサイティングなサッカーが見られているという事実を差し引いても、すべてはあの4位という順位にかかっている。 スパレッティは、チーム運営における経験に加え、結果が出ない時期であってもすぐに目に見える形で、個性とアイデアをもたらしてくれた。このチームは調整と再構築が必要だが、スパレッティのおかげで、再び競争力を取り戻すための基盤は整っている。そして、何かを勝ち取るために、今のように4位を追いかけるのではなく、最終節まで上位に食い込んでいくことを目指すべきだ」。  

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  • 今日のミッドフィールドと明日のミッドフィールド 

    ロカテッリの成長？私にとっては彼個人の成長というより、チーム全体としての成長だと思います。彼のパフォーマンスが低下したことは一度もありませんが、異なる戦術体系に適応する必要がありました。とはいえ、以前から彼は中盤で最も多くのボールを奪い返し、パスコースを遮断し、不安定だった守備陣をしっかりとカバーしていた選手の一人でした。 今やチームは立て直され、MFたちはパス回しに自信を持ち、相手を脅かすプレーをするようになった。これにより、ロカテッリもチームメイトへのスルーパスで再び脅威となる存在に戻ることができた」。

    「しかし、今夏ユヴェントスはチームの背骨となる部分を一新しなければならない。それが今欠けているのだ。ブレメルと組めるセンターバックが必要だし、トナーリのような選手は中盤の理想的な補強となるだろう。そして、優れたストライカーも必要だ今はヴラホヴィッチの契約延長の話が出ているが、私は『なぜダメなのか？』と言いたい。スパレッティ監督の下で彼を育て上げ真のユヴェントスらしいセンターフォワードに育て上げることができるなら彼を1シーズン通して見られるのは興味深いだろう」。 

    「トナリは理想的な補強だ。ミラン時代からすでに実力のある選手だったし、プレミアリーグでさらにスキルを磨いた。それに彼はイタリア人だ。ユヴェントスにはイタリア人選手が必要だ。その意味で、セリエAリーグは基準を設けるべきだ。外国人選手が不要だと言っているわけではないが、質の高い選手でなければならない」。 

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