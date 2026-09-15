ユヴェントスは来年1月の冬の移籍市場で、夏にルチアーノ・スパレッティのために編成されたチームに残るさまざまな未解決の問題の修正を試みなければならない。ただし、そのためには財政・資金面で必要に迫られた対応を取る必要がある。
大きな放出がなければ、市場が各ポジションでもたらすチャンスを生かす必要がある。そして、トスカーナ出身の指揮官が直面している攻撃面の問題を解決しようとする中で、ユヴェントスはアーセナルのトップレベルの余剰戦力となり得る存在、ノニ・マドゥエケを注視している。
ユヴェントスは来年1月の冬の移籍市場で、夏にルチアーノ・スパレッティのために編成されたチームに残るさまざまな未解決の問題の修正を試みなければならない。ただし、そのためには財政・資金面で必要に迫られた対応を取る必要がある。
大きな放出がなければ、市場が各ポジションでもたらすチャンスを生かす必要がある。そして、トスカーナ出身の指揮官が直面している攻撃面の問題を解決しようとする中で、ユヴェントスはアーセナルのトップレベルの余剰戦力となり得る存在、ノニ・マドゥエケを注視している。
イギリスの『CaughtOffside』によると、マドゥエケは現在、ミケル・アルテタのローテーションにおいて事実上の控えと見なされている。今季ここまで、ガナーズが戦った6試合のうち出場はわずか4試合で、総出場時間は100分のみ。そのうち1試合はチェルシーとのダービーでの1分間だけの出場だった。
2030年6月30日までの長期契約を結んでいることもあり、過度な価値下落を避けるため、ガナーズは1月にローン移籍を成立させることを検討している。行き先は、欧州でも高いレベルで継続的な出場機会を与えられるクラブになる見通しだ。
マドゥエケは実際のところ純粋なアタッカータイプのウイングであり、このポジションではユヴェントスはコンセイソンとジェグロヴァを擁して非常に充実している。それでも、ニコ・ゴンサレスを偽9番に転向させる構想があり、さらにコソボ人選手本人にも退団の可能性があることを踏まえれば、これほど重要な選手を抑えた金額で加えるというアイデアは軽視できない。
ユヴェントスは彼の状況を注視しているが、元チェルシーの同選手に関心を寄せているクラブはもちろんそれだけではない。実際、アトレティコ・マドリーもレンタル移籍の可能性に強い関心を示している。とりわけ、ロンドン側がプレミアリーグ級ではない金額での買い取りオプションの組み込みにも本当に前向きな姿勢を見せるなら、その関心はさらに高まることになる。
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