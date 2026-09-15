ユヴェントスは来年1月の冬の移籍市場で、夏にルチアーノ・スパレッティのために編成されたチームに残るさまざまな未解決の問題の修正を試みなければならない。ただし、そのためには財政・資金面で必要に迫られた対応を取る必要がある。





大きな放出がなければ、市場が各ポジションでもたらすチャンスを生かす必要がある。そして、トスカーナ出身の指揮官が直面している攻撃面の問題を解決しようとする中で、ユヴェントスはアーセナルのトップレベルの余剰戦力となり得る存在、ノニ・マドゥエケを注視している。



