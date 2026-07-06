ジェフ・エカトールだけでは終わらない。ユヴェントスは攻撃陣の刷新に本腰を入れている。ジェノアから2006年生まれの選手を移籍金1600万ユーロ＋ボーナス200万ユーロで獲得した後、カルネヴァリはスパレッティのサッカー哲学に合うストライカーをあと2人探している。 最有力候補は2025年夏にも噂されたコロ・ムアニだ。PSGとの交渉は進んでおり、ユヴェントスは本人から承諾を得ている。ムアニは英・サウジのオファーを断り、再びビアンコネロのユニフォームを着たいと望んでいる。PSGとの合意はしていないが、時間と意志は十分にある。今週中の合意も可能性がある。
Calciomercato
翻訳者：
ユヴェントス、マテオ・ペッレグリーノ獲得へパルマと接触
ペッレグリーノの反撃：その代償は？
補強候補は複数おり、その1人がパルマのFWマテオ・ペレグリーニだ。背番号9のアルゼンチン人で、昨季リーグ9得点、コッパ・イタリア3得点。 ユヴェントスは以前から注目しており、今後数週間で具体的な候補になる可能性もある。ベレスから163万7500ユーロで獲得したが、現在の市場価値は2500万ユーロ以上とみられる。 パルマは移籍金が高額で、その50％は原所属クラブへ支払われる。両クラブは関係が良好で再交渉の見込みがあるが、現時点でのユヴェントスの最優先事項はコロ・ムアニの獲得と選手放出だ。
ヴィア・オープンダとデイヴィッド
ユヴェントスはヴラホヴィッチの復帰は現時点でほぼないと判断し、オペンダとダヴィッドの売却を検討している。オペンダは有償レンタル料330万ユーロ＋強制買い取り条項4,060万ユーロで獲得したが、少なくとも3,000万ユーロでの売却を見込む。 関心があるのはレンヌ（古巣）、リヨン、レンヌ、コヴェントリー・シティだ。後者はW杯で起伏のある活躍をしたが、評価額は3500万ユーロ。ユヴェントスは売却益を望むが、両選手とも買取義務付きレンタル移籍の可能性も残る。
さらに2027年契約満了のミリクも契約解除の可能性があり、改革はすでに始まっている。時間は十分にあるが、攻撃陣の刷新は必須であり、失敗は許されない。
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