ユヴェントス、マテオ・ペッレグリーノ獲得へパルマと接触

ユヴェントスはヴラホヴィッチの復帰は現時点でほぼないと判断し、オペンダとダヴィッドの売却を検討している。オペンダは有償レンタル料330万ユーロ＋強制買い取り条項4,060万ユーロで獲得したが、少なくとも3,000万ユーロでの売却を見込む。 関心があるのはレンヌ（古巣）、リヨン、レンヌ、コヴェントリー・シティだ。後者はW杯で起伏のある活躍をしたが、評価額は3500万ユーロ。ユヴェントスは売却益を望むが、両選手とも買取義務付きレンタル移籍の可能性も残る。





さらに2027年契約満了のミリクも契約解除の可能性があり、改革はすでに始まっている。時間は十分にあるが、攻撃陣の刷新は必須であり、失敗は許されない。