ユヴェントスはフレデリック・マッサラをスポーツ部門の新責任者に任命した。 クラブは数分前に正式発表し、経営陣の刷新を継続している。ジェノアからジェフ・エカトールを1800万ユーロで獲得したのに続き、ローマとミランの元幹部であるマッサラが改革を進める。その中には重点目標もあれば、移籍市場戦略の一環として位置づけられるものもある。
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ユヴェントス、マッサラの補強候補：ケシエ、ブラヒム・ディアス、テオ・エルナンデスに注目。ジルクゼーとトモリも視野
ブラヒム・ディアスの獲得へ
中盤の攻撃的ポジションには、レアル・マドリードのブラヒム・ディアスが適任だ。彼はマッサラがミラン時代に注目していた古くからの知り合いでもある。 ジョゼ・モウリーニョ監督の就任で出場機会が減る可能性があり、ルチアーノ・スパレッティ監督も候補に挙げている。ただし、買い取り義務付きのレンタル移籍を希望するマドリード側の条件が壁となっている。
ケッシーのオッズが上昇
ミラン時代のチームメイトで、アル・アハリとの契約満了でフリーのケシエも同様だ。加入の可能性は急上昇しており、移籍金不要のため、仲介業者が提示した年俸600万ユーロの要求に応えられるかもしれない。 本人は「ユヴェントス？ 話は出ている。彼らは強いし、僕はフリーだからね」と語っている。
ゴレツカの移籍説と選手放出
中盤では、レオン・ゴレツカの獲得が依然として有力だ。移籍金ゼロながら高年俸で、新たな挑戦を望んでいる。 放出面でも作業は山積みだ。退団が濃厚なのはアンドレア・カンビアソで、ここ2年で期待外れだったテウン・クープマイナーズも同様。ジョナサン・デイヴィッドのユヴェントスでの冒険も1年で終わる可能性がある。
ZIRKZEEとTOMORI、元恋人同士
再注目される可能性のある選手として、ジョシャ・ジルクゼーとフィカヨ・トモリの名前が挙がる。ジルクゼーはミランとローマが長期にわたって興味を示しており、マンチェスター・ユナイテッドが放出を検討していることもあって、カナダ人選手代替候補として浮上。トモリはアモリムとギラの加入でミランを離れる見込みで、昨年からユヴェントスが獲得を狙う。
テオの夢
最後に、長年にわたりミランの補強を担当した同氏にとって、2019年にパオロ・マルディーニと協力してレアル・マドリードから2000万ユーロで獲得したテオ・エルナンデスは最高の補強の一つだった。そして今、2人の道がユヴェントスで再び交わる可能性が出てきた。フランス人サイドバックは、サウジアラビアのアル・ヒラルで1シーズン過ごした後、家族的な事情もありイタリアへの復帰を望んでいる。
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