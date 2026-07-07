最後に、長年にわたりミランの補強を担当した同氏にとって、2019年にパオロ・マルディーニと協力してレアル・マドリードから2000万ユーロで獲得したテオ・エルナンデスは最高の補強の一つだった。そして今、2人の道がユヴェントスで再び交わる可能性が出てきた。フランス人サイドバックは、サウジアラビアのアル・ヒラルで1シーズン過ごした後、家族的な事情もありイタリアへの復帰を望んでいる。