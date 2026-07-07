ユヴェントスはフレデリック・マッサラをスポーツ部門の新責任者に任命した。 クラブは数分前に正式発表し、経営陣の刷新が続く。ジェノアからジェフ・エカトールを1800万ユーロで獲得したのに続き、ローマとミランの元幹部マッサラが改革を推進する。その中には重点目標もあれば、移籍市場戦略に組み込まれるものもある。
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ユヴェントス、マッサラの補強候補：ケシエが最有力。ブラヒム・ディアスとテオ・エルナンデスも視野。ジルクゼーとトモリも注目。
ブラヒム・ディアス獲得へ
中盤の攻撃的ポジションには、レアル・マドリードのブラヒム・ディアスが適任だ。彼はマッサラがミラン時代に注目していた古くからの知り合いでもある。 モウリーニョ監督就任で出場機会が減る可能性があり、スパレッティ監督も候補に挙げている。ただし、買い取り義務付きのレンタル移籍を希望するマドリード側の条件が壁となっている。
ケッシーのオッズが上昇
ミラン時代のチームメイトで、アル・アハリとの契約満了でフリーのケシエも同様だ。加入の可能性は急上昇。移籍金が不要なため、仲介業者が提示した年俸600万ユーロの要求に応えられるかもしれない。 本人は「ユヴェントス？ 話は出ている。彼らは強いし、僕はフリーだからね」と語っている。
ゴレツカの移籍説と放出選手たち
中盤では、レオン・ゴレツカの獲得が依然有力だ。移籍金ゼロながら高年俸で、新たな挑戦を望んでいる。 放出面でも作業は山積みだ。退団が近いのはアンドレア・カンビアソで、ここ2年で期待外れだったテウン・クープマイナーズも同様。ジョナサン・デイヴィッドのユヴェントスでの冒険も1年で終わる可能性がある。
ZIRKZEEとTOMORI、かつての恋人同士
再注目される可能性のある選手として、ジョシャ・ジルクゼーとフィカヨ・トモリの名前が挙がる。ジルクゼーはミランとローマが長期にわたって興味を示しており、マンチェスター・ユナイテッドも放出を希望。カナダ人選手の去就次第で選択肢となる。トモリはアモリムとギラの加入でミランを離れる見込みで、昨年からユヴェントスが注目している。
テオの夢
最後に、長年にわたりミランの補強を担当した同氏にとって、最大のヒットは2019年にパオロ・マルディーニと協力してレアル・マドリードから2000万ユーロで獲得したテオ・エルナンデスだった。今、2人の道がユヴェントスで再び交わる可能性が出てきた。フランス人DFはサウジアラビアのアル・ヒラルで1シーズン過ごした後、家族事情もありイタリア復帰を望んでいる。
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