中盤の攻撃的ポジションには、レアル・マドリードのブラヒム・ディアスが適任だ。彼はマッサラがミラン時代に注目していた古くからの知り合いでもある。 モウリーニョ監督就任で出場機会が減る可能性があり、スパレッティ監督も候補に挙げている。ただし、買い取り義務付きのレンタル移籍を希望するマドリード側の条件が壁となっている。















