敵地での試合を引き分けに持ち込んだユベントスでは、カリアリ戦を巡って議論が起きている。『スポルト・メディアセット』で、元ユベントスのマッシモ・マウロとアレッシオ・タッキナルディが語った。
翻訳者：
ユヴェントス、マウロ氏「コロ・ムアニがトレゼゲのようだって？ とんでもないことを言うな」。タッキナルディ氏「1月にFWを獲得する必要がある」
「ユベントスは得点に苦しみ、ゴール前で何度も決定機を逃す。そして、いつも失点してしまう。 ユベントスのような名門クラブで、そのDNAを持つチームに、こんなことがあまりに簡単に起きてはならない。 カリアリでは勝たなければならない。 ユベントスは攻撃をコンセイソンとジェグロヴァに頼りきりにはできない。彼らは良い選手だが……」
その後、サンドロ・サバティーニがタッキナルディに向けてこう語ったのを受け、「君はトレゼゲと一緒にプレーした。彼だって時にはボールに触れないことがあったが、それでもゴールを決めた」マウロは冗談交じりにこう返した。「ばかなことを言うな、サンドロ。コロ・ムアニをトレゼゲと比べるな」
ユヴェントスの現状とコロ・ムアニのパフォーマンスについては、アレッシオ・タッキナルディも語った。
「勝ち点2を取りこぼした。ユヴェントスはボールを保持し、チャンスもいくつか作ったからだ。ただ、質と成熟度を一段引き上げなければならない局面で、まだその準備ができていない。スパレッティは優れた監督で、チームのレベルを引き上げる方法を常に見つけてきた。だが、今のユヴェントスには安定感がなく、こうした試合は勝つことも負けることもある。ユヴェントスはずっとこのままだ。1年前から変わっていない。コロ・ムアニを前線で孤立させるわけにはいかない。ゴールまではひどい出来だった。ヴォルテマーデはセンターフォワードではない。だから、ユヴェントスは1月に移籍市場でFWを獲得しなければならない」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。