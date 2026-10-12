「ユベントスは得点に苦しみ、ゴール前で何度も決定機を逃す。そして、いつも失点してしまう。 ユベントスのような名門クラブで、そのDNAを持つチームに、こんなことがあまりに簡単に起きてはならない。 カリアリでは勝たなければならない。 ユベントスは攻撃をコンセイソンとジェグロヴァに頼りきりにはできない。彼らは良い選手だが……」





その後、サンドロ・サバティーニがタッキナルディに向けてこう語ったのを受け、「君はトレゼゲと一緒にプレーした。彼だって時にはボールに触れないことがあったが、それでもゴールを決めた」マウロは冗談交じりにこう返した。「ばかなことを言うな、サンドロ。コロ・ムアニをトレゼゲと比べるな」



