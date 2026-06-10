ユヴェントス、マイフレディのコメント：「ヴラホヴィッチはソルロットより強い」

TMWラジオ「マラカナ」で、ユヴェントス元監督ジジ・マイフレディが移籍市場を語った。





プレミアリーグで注目されるユルドゥズについて

「ユベントスは自チームのスターを手放すべきではない。1億ユーロのオファーでも放出すべきではない。偉大なチームなら偉大な選手を失うな。イタリア屈指のスターを金で売ってはならない。彼を売れば、もはやタイトルを狙えるチームとは言えない」



