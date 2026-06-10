ユヴェントス、マイフレディのコメント：「ヴラホヴィッチはソルロットより強い」

TMWラジオ「マラカナ」で、ユヴェントス元監督ジジ・マイフレディが移籍市場を語った。
プレミアリーグで注目されるユルドゥズについて
「ユベントスは自チームのスターを手放すべきではない。1億ユーロのオファーでも放出すべきではない。偉大なチームなら偉大な選手を失うな。イタリア屈指のスターを金で売ってはならない。彼を売れば、もはやタイトルを狙えるチームとは言えない」
TMWラジオ「マラカナ」で、ユヴェントス元監督ジジ・マイフレディが移籍市場を語った。
プレミアリーグで注目されるユルドゥズについて
「ユベントスは自チームのスターを手放すべきではない。1億ユーロのオファーでも放出すべきではない。偉大なチームなら偉大な選手を失うな。イタリア屈指のスターを金で売ってはならない。彼を売れば、もはやタイトルを狙えるチームとは言えない」
「僕にとってはヴラホヴィッチの方が強い。彼を無得点で放出し、アトレティコでさえレギュラーでない選手にお金を費やすなんて」
「ユヴェントスには選手を育成する時間はない。即戦力となる選手が必要だ。スパレッティが言うように、チームを強化するには、すでに実力を証明している選手が必要なのだ」。