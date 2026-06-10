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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、マイフレディのコメント：「ヴラホヴィッチはソルロットより強い」

ユヴェントス
セリエ A
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ
アレクサンデル・セルロート

元監督がユヴェントスの移籍市場について語る

TMWラジオ「マラカナ」でユヴェントス元監督ジジ・マイフレディが移籍市場を語った。


プレミアリーグで注目されるユルドゥズについて

「ユベントスは自チームのスターを手放すべきではない。1億ユーロのオファーでも放出すべきではない。偉大なチームなら偉大な選手を失うな。イタリア屈指のスターを金で売ってはならない。彼を売れば、もはやタイトルを狙えるチームとは言えない」


  • ソルロットとヴラホヴィッチについて

    僕にとってはヴラホヴィッチの方が強い。彼を無得点で放出し、アトレティコでさえレギュラーでない選手にお金を費やすなんて




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  • 戦略について

    ユヴェントスには選手を育成する時間はない。即戦力となる選手が必要だ。スパレッティが言うように、チームを強化するには、すでに実力を証明している選手が必要なのだ」。