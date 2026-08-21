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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、ペリンのパレルモ移籍が進展へ

ユヴェントス
移籍情報
マッティア・ペリン
パレルモ

ユヴェントスからシチリアのクラブへのGK移籍交渉が進展する

パレルモとマッティア・ペリンの交渉は打開され、現在は急ピッチで進んでいる。これを伝えたのはマッテオ・モレットで、同氏によれば、夜の間にGKの代理人アレッサンドロ・ルッチとユベントスの間で緊密な接触があり、ユベントス側の経済的要求を引き下げるための話し合いが行われたという。


ユベントスは有利な条件でペリンの退団を認める用意があると、モレットは記している。それは、深い絆で結ばれている選手に対する感謝の意思表示という側面もある。


現在、パレルモとユベントスは最終合意に向けて継続的に接触している。

  • パレルモがペリンにオファー

    ロメオ・アグレスティが伝えたところによると、「パレルモはペリンに複数年契約を提示した。さらに、セリエA昇格の場合には追加で1シーズンの自動延長が付く。パレルモは現在、ユベントスからの最終回答を待っている」。


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  • では、ディ・グレゴリオは？

    その後、ユヴェントスのGK陣の状況に関しては、ミケーレ・ディ・グレゴリオの去就も依然として不透明なままだ。仮に彼も退団する場合、ユヴェントスはヴィカーリオの控えとしてラツィオのマンダスを検討している。


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