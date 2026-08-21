パレルモとマッティア・ペリンの交渉は打開され、現在は急ピッチで進んでいる。これを伝えたのはマッテオ・モレットで、同氏によれば、夜の間にGKの代理人アレッサンドロ・ルッチとユベントスの間で緊密な接触があり、ユベントス側の経済的要求を引き下げるための話し合いが行われたという。





ユベントスは有利な条件でペリンの退団を認める用意があると、モレットは記している。それは、深い絆で結ばれている選手に対する感謝の意思表示という側面もある。





現在、パレルモとユベントスは最終合意に向けて継続的に接触している。