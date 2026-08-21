パレルモとマッティア・ペリンの交渉は行き詰まりが解消され、現在は急速に進展している。これを伝えたのはマッテオ・モレットで、同氏によれば、夜の間にGKの代理人アレッサンドロ・ルッチとユベントスの間で、クラブ側の金銭的要求を引き下げるための緊密な接触があったという。
ユベントスはペリンの退団を有利な条件で認める用意があると、モレットは記している。それは、深い絆で結ばれている選手に対する感謝のしるしという意味合いもある。
現在、パレルモとユベントスは最終合意に至るため、継続的に連絡を取り合っている。
パレルモとマッティア・ペリンの交渉は行き詰まりが解消され、現在は急速に進展している。これを伝えたのはマッテオ・モレットで、同氏によれば、夜の間にGKの代理人アレッサンドロ・ルッチとユベントスの間で、クラブ側の金銭的要求を引き下げるための緊密な接触があったという。
ユベントスはペリンの退団を有利な条件で認める用意があると、モレットは記している。それは、深い絆で結ばれている選手に対する感謝のしるしという意味合いもある。
現在、パレルモとユベントスは最終合意に至るため、継続的に連絡を取り合っている。
その後、ユヴェントスのGK事情に関しては、ミケーレ・ディ・グレゴリオの去就も依然として不透明なままだ。仮に彼も退団する場合、ユヴェントスはビカーリオの控えとして、ラツィオのマンダスを検討している。
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