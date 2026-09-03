ユヴェントス：フリーの選手は獲得せず、ケフラン・テュラムの代役も補強しない

ユヴェントスは移籍市場に戻らない。この決定はすでに下されており、ユヴェントスは元ニースのMFに代わる補強としてフリーの選手リストから獲得に動くことはない。その元ニースのMFは2027年までピッチから離れざるを得ない。正確な離脱期間については、今日リヨンで行われる手術後により詳しいことが分かる見通しだ。フランス人選手は、過去数シーズンにグレイソン・ブレーメル（前十字靱帯と半月板）とフェデリコ・ガッティ（半月板）の手術を担当した膝の専門医ベルトラン・ソヌリ・コテの執刀を受ける。保存療法では期待された結果が得られず、トゥラムは膝の手術を受けて、昨季終盤から悩まされ、この数カ月も完全には消えなかった膝蓋大腿症候群の問題を解消することになる。



