ユヴェントス、フェデリコ・ガッティに対するポルトの最初のオファーを拒否。ガラタサライとサウジアラビア行きの線は依然として残る

フェデリコ・ガッティはユヴェントスを離れる可能性がある。 アルフレード・ペドゥッラーによると、元フロジノーネのセンターバックはポルトの最優先候補の一人で、すでに最初のアプローチがあったものの、カルネヴァーリに拒否された。買い取りオプション付きのレンタルという条件は、ユヴェントスに歓迎されていない。 9月5日土曜日にポルトガルの移籍市場が閉まるまでに、新たなオファーが届く可能性もある。背番号4は、スパレッティの下では出場機会が限られていることを理解しており、そのためファリオーリのもとへ向かいたいと考えている。海外での経験を積み、イタリア代表復帰も目指したい考えだ。