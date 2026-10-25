アディン・リチナは、クレモネーゼがリーグ戦で直面している厳しい状況の中、数少ない明るい材料の一つだ。クレモネーゼは、2007年生まれの逸材が1ゴール1アシストを記録したパドヴァとのリーグ開幕戦以来、勝利がなく、降格圏に転落した。

それでも、ユヴェントスが保有する攻撃的MFは存在感を示し続けている。多くのクラブが注目しており、クレモネーゼの試合では常にその関係者がスタンドに姿を見せている。そして、関心を示すクラブが増えるほど、ユヴェントスではリチナの将来を巡る迷いも深まっている。