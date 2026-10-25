アディン・リチナは、クレモネーゼがリーグ戦で直面している厳しい状況の中、数少ない明るい材料の一つだ。クレモネーゼは、2007年生まれの逸材が1ゴール1アシストを記録したパドヴァとのリーグ開幕戦以来、勝利がなく、降格圏に転落した。
それでも、ユヴェントスが保有する攻撃的MFは存在感を示し続けている。多くのクラブが注目しており、クレモネーゼの試合では常にその関係者がスタンドに姿を見せている。そして、関心を示すクラブが増えるほど、ユヴェントスではリチナの将来を巡る迷いも深まっている。
アディン・リチナは、クレモネーゼがリーグ戦で直面している厳しい状況の中、数少ない明るい材料の一つだ。クレモネーゼは、2007年生まれの逸材が1ゴール1アシストを記録したパドヴァとのリーグ開幕戦以来、勝利がなく、降格圏に転落した。
それでも、ユヴェントスが保有する攻撃的MFは存在感を示し続けている。多くのクラブが注目しており、クレモネーゼの試合では常にその関係者がスタンドに姿を見せている。そして、関心を示すクラブが増えるほど、ユヴェントスではリチナの将来を巡る迷いも深まっている。
モンテネグロにルーツを持つドイツ人の攻撃的MFが、若手選手の育成に力を入れる海外の2クラブ、ブライトンとRBライプツィヒの獲得候補に挙がっている。
Sky Sportによると、両クラブは1月の移籍市場に向けてすでに動き出しており、現地での視察も続けている。
では、ユヴェントスはどうか？ リチナは買い取りオプションなしのレンタルで、シーズン終了までクレモネーゼに在籍している。だが、財務状況はすでに厳しく、シーズン終了までに重要な制約を守らなければならないユヴェントスは、リチナに正式なオファーが届いた場合、どう対応するのだろうか？
待ってリチナに期待をかけるのか。それともオファーに耳を傾け、十分な売却益を得るのか。リチナが2026年2月にバイエルン・ミュンヘンを退団した後、移籍金ゼロでトリノにやって来たことも忘れてはならない。
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