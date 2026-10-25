「コンテは並外れた監督で、戦術面では文句なしに最高だ。ファンが彼の復帰を夢見るのも驚きではない。試合や対戦相手を研究し、ピッチで何をすべきかを選手に伝える、そのやり方は驚くほど優れている。彼は勝者で、そのメンタリティーを全員に伝える。アントニオなら、すべてを勝ち取りたいという気概と野心をユベントスに取り戻せると確信している。彼の存在は偉大な選手に匹敵する。1億を投じた大型補強のようなものだ。それはどこでも証明してきた。アントニオが率いれば、リーグ優勝を懸けて最後まで戦えることは保証される。そして、ほとんどの場合は頂点に立つ。ただ、彼であっても一人では勝てない。実力とメンタリティーを兼ね備えた選手で周りを固める必要がある。僕らには世界最高の中盤があった。ピルロ、マルキージオ、ポグバ、そして僕……。チームも素晴らしかった。足りなかったのはチャンピオンズリーグのタイトルだけだ」





「夏の遠征でマイアミにいたとき、一度コンテを怒らせたことがある。彼は僕らを猛烈に練習させていた。最後の2日間に、こう言ったんだ。『一晩自由にしていい。ただし、明日は朝8時から練習で走る。その後、イタリアに帰る』。ホテルには午前2時までに戻ればよく、バスの出発時刻は朝8時だった。僕はサングラスをかけて8時10分に直接姿を見せた。遅刻にコンテは顔を真っ赤にして怒り、僕らはひどく汗をかくほど走らされた。どうやってそうしたのか、今でも分からないけど、僕は集団の先頭に立った。寝ていなかったし、カーブでは少しきつかった」





「僕にとって、彼はグアルディオラ、アンチェロッティと並ぶ最高の監督3人の一人だ。ペップはサッカーに対する驚くべきビジョンを持ち、アンチェロッティはチームや選手のマネジメントに秀でている。コンテは戦術面で最高で、選手全員に彼のためならピッチで命を懸けてもいいと思わせる。ものすごいエネルギーと自信、勝利への意欲を伝えてくれる。インザーギ？ 素晴らしい監督だが、コンテは別格だ。生まれながらの勝者だからね。インザーギがインテルでアントニオの3-5-2を出発点にしたのも偶然ではない。二人なら、迷わずコンテを選ぶ。コンテが去った後、望んでいたほど出場機会は得られなかった。でも、インテルにいたことを後悔していない。あそこでもタイトルを獲得したからね」





「スパレッティにというより、ユベントスにもっと期待している。昨シーズンの6位は、監督が誰であろうと失敗だ。マッケニーが僕に似ている？ そうかもしれない。多くの人がそう言う。でも、僕を誰かと比較するのは難しいと思う。僕には独特の特徴がある。中盤でプレーしていたときは、ボールを奪い返し、得点し、走り、ペナルティーエリアに入り、ピッチのあらゆる場所でチームを助けるのが好きだった」





「僕のピッチ外での生活については、いつもいろいろ言われてきた。それでも39歳の今もプレーしているし、27個のタイトルを獲得した。引退する前に30個まで増やしたい。どこにいても悪く言われてきたが、結局、大切なのはプレーで何を示すかだ。僕は生涯ずっと非常に高いレベルで練習を続けてきたし、子どもの頃から勝者のメンタリティーを持っている。決して逃げ隠れはしなかった。後悔はない」