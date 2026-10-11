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Simone Gervasio
翻訳者：

ユヴェントス、パルミザーニだけではない。ペドロ・モリスコも候補に。アンチェロッティが注目する「アリソンの後継者」とは

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将来を見据えたGK探しを続けるユヴェントスに、新たな候補が浮上した。ヴィカーリオは負傷中のグラバラとは異なり、完全移籍で獲得される見通しだ。また、パルミザーニアリソンの動向も追っている。さらに、『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスはコリチーバに所属するブラジル人のペドロ・モリスコに関心を寄せているようだ。


  • 22歳、身長191cm。高い瞬発力を持ち、足元の技術にも優れる（ブラジルリーグでは1試合平均20～25本のプログレッシブパスを成功させている）。モリスコはすでにアンチェロッティに招集されインドとの親善試合で先発起用された。驚異的なセーブを2度見せたこともあり、チームは4-0で勝利した。


    母国ではすでにアリソンの後継者と目され、ライバルであるコリンチャンスのウーゴ・ソウザよりも優先されている。コリチーバとの契約は2027年12月に満了するため、獲得には500万～800万で足りるとみられる。


    ユヴェントスにとっては賭けとなる。ヴィカーリオに加え、ネトとピンソーリョの状況を踏まえると、さらにGKを2人獲得する必要がある。そのため、またセトルメント・アグリーメントによる制約も考慮し、カルネヴァーリはGKの補強に多額の資金を投じることを否定した。ただし、パルミサーニに限っては例外として資金を投じる可能性がある。

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