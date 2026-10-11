22歳、身長191cm。高い瞬発力を持ち、足元の技術にも優れる（ブラジルリーグでは1試合平均20～25本のプログレッシブパスを成功させている）。モリスコはすでにアンチェロッティに招集され、インドとの親善試合で先発起用された。驚異的なセーブを2度見せたこともあり、チームは4-0で勝利した。





母国ではすでにアリソンの後継者と目され、ライバルであるコリンチャンスのウーゴ・ソウザよりも優先されている。コリチーバとの契約は2027年12月に満了するため、獲得には500万～800万で足りるとみられる。





ユヴェントスにとっては賭けとなる。ヴィカーリオに加え、ネトとピンソーリョの状況を踏まえると、さらにGKを2人獲得する必要がある。そのため、またセトルメント・アグリーメントによる制約も考慮し、カルネヴァーリはGKの補強に多額の資金を投じることを否定した。ただし、パルミサーニに限っては例外として資金を投じる可能性がある。