ユヴェントス対ミランのビッグマッチ開始を数分後に控え、アリアンツ・スタジアム全体がフランコ・バレージを追悼した。大型スクリーンにはミランのレジェンドの写真が映し出され、7月31日に66歳で亡くなった同氏をしのんだ。ユヴェントスとミラン両クラブのファンは、長く心のこもった拍手を送った。
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ユヴェントス、バレージに大型スクリーンと横断幕で敬意を表す
スタンドには特別な意味を持つ横断幕も掲げられた。「7-3-90、ありがとうバレージ」。これは1990年3月7日、メヘレンとミランがチャンピオンズカップ準々決勝でヘイゼル・スタジアムにて対戦した際のことを指している。 試合前、バレージはミランの幹部パオロ・タヴェッジャに伴われ、5年前に同じスタジアムで起きた悲劇の犠牲者に敬意を表した。この行動は、UEFAとベルギー当局がその実施を認めていなかったにもかかわらず行われたものだった。バレージは39本の赤いバラを持参した。1985年5月29日、ユヴェントス対リヴァプールのチャンピオンズカップ決勝の前に命を落とした39人、それぞれに1本ずつ捧げるためだった。ユヴェントスのファンの記憶に残る行為となっている。
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