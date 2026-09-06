スタンドには特別な意味を持つ横断幕も掲げられた。「7-3-90、ありがとうバレージ」。これは1990年3月7日、メヘレンとミランがチャンピオンズカップ準々決勝でヘイゼル・スタジアムにて対戦した際のことを指している。 試合前、バレージはミランの幹部パオロ・タヴェッジャに伴われ、5年前に同じスタジアムで起きた悲劇の犠牲者に敬意を表した。この行動は、UEFAとベルギー当局がその実施を認めていなかったにもかかわらず行われたものだった。バレージは39本の赤いバラを持参した。1985年5月29日、ユヴェントス対リヴァプールのチャンピオンズカップ決勝の前に命を落とした39人、それぞれに1本ずつ捧げるためだった。ユヴェントスのファンの記憶に残る行為となっている。











