ネトは2015年から2017年にかけて、すでにユヴェントスでプレーしており、22試合に出場してスクデット2回、コッパ・イタリア2回、イタリア・スーパーカップ1回を制している。キャリアではこのブラジル人GKは、コパ・デル・レイも2度（バレンシアで1度、バルセロナで1度）優勝しており、2012年ロンドン五輪ではブラジル代表として銀メダルも獲得している。





ネトは、2025-26シーズンはボタフォゴでプレーして18試合に出場し、コンティナッサからの連絡を受ける前はフリーだったが、ユヴェントスでは正GKグリエルモ・ヴィカーリオの控えを務めることになる。











