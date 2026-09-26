カミル・グラバラの代役として、右ひざ前十字じん帯損傷により今季終了となった同選手に代わり、ユヴェントスはノルベルト・ネトを選んだ。再びユヴェントスに復帰することになる。1989年生まれのブラジル人GKは、明日中にJ|Medicalでメディカルチェックを受けるためトリノ入りし、その後、2027年6月30日までユヴェントスと結ぶ契約にサインする見通しだ。
翻訳者：
ユヴェントス、ネト獲得へ。日曜日にメディカルチェックと契約締結へ
ネトは2015年から2017年にかけて、すでにユヴェントスでプレーしており、22試合に出場してスクデット2回、コッパ・イタリア2回、イタリア・スーパーカップ1回を制している。キャリアではこのブラジル人GKは、コパ・デル・レイも2度（バレンシアで1度、バルセロナで1度）優勝しており、2012年ロンドン五輪ではブラジル代表として銀メダルも獲得している。
ネトは、2025-26シーズンはボタフォゴでプレーして18試合に出場し、コンティナッサからの連絡を受ける前はフリーだったが、ユヴェントスでは正GKグリエルモ・ヴィカーリオの控えを務めることになる。
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