負傷したグラバラに代わって、フリーの立場だったネトの加入をユベントスが発表した際のクラブ声明を振り返る。「ノルベルト・ネトが再びユベントスのユニフォームに袖を通す。ブラジル人GKはユベントスに再加入し、2027年6月30日までクラブの一員となる。





1989年生まれのネトは、2015年から2017年までの間にもユベントスでプレーしており、その2シーズンで公式戦通算22試合に出場。セリエA優勝2回、コッパ・イタリア2回、イタリア・スーパーカップ1回を勝ち取った。





トリノでの経験の後、このブラジル人GKはバレンシアとバルセロナでスペインでの5年間を過ごし、さらにボーンマスとアーセナルでイングランドで3シーズンを戦った。そして直近のシーズンにはブラジルのボタフォゴへ復帰していた。





ユベントスへようこそ、ノルベルト！」







