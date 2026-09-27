ネトは2015年から2017年にかけてすでにユヴェントスでプレーしており、22試合に出場し、セリエA優勝2回、コッパ・イタリア優勝2回、イタリア・スーパーカップ優勝1回を果たしている。ブラジル人GKはキャリアの中で、コパ・デル・レイも2度（バレンシアで1回、バルセロナで1回）制し、ロンドン五輪2012ではブラジル代表として銀メダルも獲得した。





ネトは、2025-26シーズンにはボタフォゴでプレーし（18試合出場）、コンティナッサからのオファーを受ける前はフリーだったが、ユヴェントスでは正GKグリエルモ・ヴィカーリオの控えを務めることになる。