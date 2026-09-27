ノルベルト・ネトが到着した。きょう午前、トリノのカゼッレ空港に姿を見せ、その後、メディカルチェックを受けるためにJ|Medicalへ移動した。ユヴェントスは、カミル・グラバラの代役として、ユヴェントス復帰となるネトを選んだ。グラバラは右ひざ前十字じん帯損傷により、今季終了となっている。ブラジル人GKはメディカルチェックを終えた後、2027年6月30日までユヴェントスに所属する契約にサインすることになる。
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ユヴェントス、ネトがトリノに到着：メディカルチェックと契約書へのサイン
ネトは2015年から2017年にかけてすでにユヴェントスでプレーしており、22試合に出場し、セリエA優勝2回、コッパ・イタリア優勝2回、イタリア・スーパーカップ優勝1回を果たしている。ブラジル人GKはキャリアの中で、コパ・デル・レイも2度（バレンシアで1回、バルセロナで1回）制し、ロンドン五輪2012ではブラジル代表として銀メダルも獲得した。
ネトは、2025-26シーズンにはボタフォゴでプレーし（18試合出場）、コンティナッサからのオファーを受ける前はフリーだったが、ユヴェントスでは正GKグリエルモ・ヴィカーリオの控えを務めることになる。
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