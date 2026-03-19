ユヴェントス、ナポリのスピナッツォーラ獲得に動く

スカイの報道によると、ユヴェントスの首脳陣は、1993年生まれの同選手の復帰について、すでに最初の接触を行ったという。同選手は2010年から2012年にかけてユヴェントスのプリマヴェーラ（ユースチーム）でプレーし、ヴィアレッジョ・トーナメントで優勝を果たしたほか、2018/2019シーズンにはトップチームでもプレーしている。 トップチームでは12試合に出場し、トリノとのダービー（1-1の引き分け）ではクリスティアーノ・ロナウドへのアシストを記録、スクデットとイタリア・スーパーカップの優勝に貢献した。





その後、670万ユーロに加えルカ・ペッレグリーニ（現在はラツィオ所属）の移籍権を対価としてローマへ移籍した。 ローマでの5年間で151試合に出場し、7ゴール21アシストを記録、カンファレンスリーグ制覇を果たした後、2024年夏にフリー移籍でナポリへ移籍。ナポリではこれまでに65試合に出場し、4ゴール6アシストを記録、さらにスクデットとイタリア・スーパーカップを制覇した。 さらに、イタリア代表では26試合に出場し、7アシストを記録、2021年の欧州選手権優勝にも貢献した。現在、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長率いるクラブは、6月に期限を迎える彼の契約更新を提示していない。







