ユヴェントスは、6月30日に契約満了を迎え、フリー移籍が可能となる選手たちの獲得に向けて、ますます活発に動いている。その中には、フォワードのポーランド人ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）、 ポルトガルのベルナルド・シルバ（マンチェスター・シティ）、ドイツのレオン・ゴレツカ（バイエルン・ミュンヘン）、オーストリアのクサヴェル・シュラーガー（ライプツィヒ）、コートジボワールのフランク・ケシエ（アル・アハリ）、そしてイタリアのロレンツォ・ペッレグリーニ（ローマ）といったミッドフィールダーたち； ディフェンスには、アルゼンチン代表のマルコス・セネシ（ボーンマス）、スペイン代表の右サイドバック、オスカル・ミンゲサ（セルタ・ビーゴ）、そしてトルコ代表のゼキ・チェリック（ローマ）が名を連ねている。また、左サイドには、ユヴェントスが獲得に意欲を示しているもう一人の選手、レオナルド・スピナッツォーラがプレーしている。
Getty Images Sport
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ユヴェントス、ナポリのスピナッツォーラ獲得に動く
スカイの報道によると、ユヴェントスの首脳陣は、1993年生まれの同選手の復帰について、すでに最初の接触を行ったという。同選手は2010年から2012年にかけてユヴェントスのプリマヴェーラ（ユースチーム）でプレーし、ヴィアレッジョ・トーナメントで優勝を果たしたほか、2018/2019シーズンにはトップチームでもプレーしている。 トップチームでは12試合に出場し、トリノとのダービー（1-1の引き分け）ではクリスティアーノ・ロナウドへのアシストを記録、スクデットとイタリア・スーパーカップの優勝に貢献した。
その後、670万ユーロに加えルカ・ペッレグリーニ（現在はラツィオ所属）の移籍権を対価としてローマへ移籍した。 ローマでの5年間で151試合に出場し、7ゴール21アシストを記録、カンファレンスリーグ制覇を果たした後、2024年夏にフリー移籍でナポリへ移籍。ナポリではこれまでに65試合に出場し、4ゴール6アシストを記録、さらにスクデットとイタリア・スーパーカップを制覇した。 さらに、イタリア代表では26試合に出場し、7アシストを記録、2021年の欧州選手権優勝にも貢献した。現在、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長率いるクラブは、6月に期限を迎える彼の契約更新を提示していない。
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