Goal.com
ライブ
SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

翻訳者：

ユヴェントス、ナポリのスピナッツォーラ獲得に動く

ユベントスはフリー移籍市場で非常に活発に動いている。

ユヴェントスは6月30日に契約満了を迎え、フリー移籍が可能となる選手たちの獲得に向けてますます活発に動いている。その中には、フォワードのポーランド人ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）、 ポルトガルのベルナルド・シルバ（マンチェスター・シティ）、ドイツのレオン・ゴレツカ（バイエルン・ミュンヘン）、オーストリアのクサヴェル・シュラーガー（ライプツィヒ）、コートジボワールのフランク・ケシエ（アル・アハリ）、そしてイタリアのロレンツォ・ペッレグリーニ（ローマ）といったミッドフィールダーたち； ディフェンスには、アルゼンチン代表のマルコス・セネシ（ボーンマス）、スペイン代表の右サイドバック、オスカル・ミンゲサ（セルタ・ビーゴ）、そしてトルコ代表のゼキ・チェリック（ローマ）が名を連ねている。また、左サイドには、ユヴェントスが獲得に意欲を示しているもう一人の選手、レオナルド・スピナッツォーラがプレーしている。



  • スカイの報道によると、ユヴェントスの首脳陣は、1993年生まれの同選手の復帰について、すでに最初の接触を行ったという。同選手は2010年から2012年にかけてユヴェントスのプリマヴェーラ（ユースチーム）でプレーし、ヴィアレッジョ・トーナメントで優勝を果たしたほか、2018/2019シーズンにはトップチームでもプレーしている。 トップチームでは12試合に出場し、トリノとのダービー（1-1の引き分け）ではクリスティアーノ・ロナウドへのアシストを記録、スクデットとイタリア・スーパーカップの優勝に貢献した。


    その後、670万ユーロに加えルカ・ペッレグリーニ（現在はラツィオ所属）の移籍権を対価としてローマへ移籍した。 ローマでの5年間で151試合に出場し、7ゴール21アシストを記録、カンファレンスリーグ制覇を果たした後、2024年夏にフリー移籍でナポリへ移籍。ナポリではこれまでに65試合に出場し、4ゴール6アシストを記録、さらにスクデットとイタリア・スーパーカップを制覇した。 さらに、イタリア代表では26試合に出場し、7アシストを記録、2021年の欧州選手権優勝にも貢献した。現在、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長率いるクラブは、6月に期限を迎える彼の契約更新を提示していない。



    • 広告
セリエ A
カリアリ crest
カリアリ
CGL
ナポリ crest
ナポリ
NAP
セリエ A
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
サッスオーロ crest
サッスオーロ
SAS