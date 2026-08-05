



香港で行われた親善試合は、ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスとシャビ・アロンソ率いるチェルシーが対戦し、エドン・ジェグロヴァのゴールにより、トリノのチームが1-0で勝利した。





以下、ユヴェントスの中で評価を上げた選手と期待を下回った選手を紹介する。（この日はピンクのユニフォームに黒のパンツとソックスを着用）



