香港で行われた親善試合は、ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスとシャビ・アロンソ率いるチェルシーが対戦し、エドン・ジェグロヴァのゴールにより、トリノのチームが1-0で勝利した。
以下、ユヴェントスの中で評価を上げた選手と期待を下回った選手を紹介する。（この日はピンクのユニフォームに黒のパンツとソックスを着用）
香港で行われた親善試合は、ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスとシャビ・アロンソ率いるチェルシーが対戦し、エドン・ジェグロヴァのゴールにより、トリノのチームが1-0で勝利した。
以下、ユヴェントスの中で評価を上げた選手と期待を下回った選手を紹介する。（この日はピンクのユニフォームに黒のパンツとソックスを着用）
立ち上がりはあまり良くない。トラップをミスし、味方の意図しないフェイントの影響もあってボールを失う。さらに、最初のドリブルで既に相手を外していたにもかかわらず、2度目のドリブルにこだわり、中央へボールを入れたが、その時には味方が前に行き過ぎていた。だがその後、見事なゴールで取り返す。ユルディズのアシストから、コソボ人FWが左足のカーブシュートで均衡を破り、ボールはファーポスト際に吸い込まれた。このゴールで勢いに乗ると、その後のプレーでは、ついに技術の高さと実効性を兼ね備えたプレーを見せた。
前半は優れた動きと2本ほどのシュートで存在感を示した。そのうちの1本はサンチェスの好セーブに阻まれた。
試合序盤、ユヴェントスの選手の中で最も躍動感を見せた。右サイドで継続的かつ質の高いプレーを披露し、同時に守備時には自らのエリアもしっかりとカバーした。
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チームメート以上に試合のリズムをつかむのに苦しみ、味方の示唆に反応が遅れる場面も少なくない。前半のミレッティのワンタッチに対する場面もその一例だ。ミドルシュートも狙ったが、大きく外れたわけではないものの、それだけでは十分ではなかった。
このブラジル人は努力を見せており、コンティナッサに残る意思を明かしている。ただ、現時点でのパフォーマンスはスパレッティが求める水準には達していない。テンポは遅く、縦への配球もほとんど見られない。
ピッチに立ったのはわずかな時間だけ。その理由について、スパレッティは試合後にこう説明した。「ダビドは30分前後プレーする予定だった。最終的には、終盤まで待つよりも、試合の流れにすぐ入れた方がいいと判断した。もし最後の15分で彼の出場時間が長くなりすぎるリスクがあるなら、再び交代させればいい。シーズンのこの時期にはよくある状況で、どちらにも対応できるものだ」。いずれにせよ、カナダ代表の短い出場は記憶に残るものにはならなかった。精彩を欠くパフォーマンスで、唯一フリーになってシュートを打てる場面でも、ゴールを狙わず中央へボールを送る選択。スパレッティはこれを快く思わなかった。
チェルシー 0-1 ユヴェントス
得点者：68分 ジェグロヴァ
チェルシー（4-2-3-1）：サンチェス（46分 ペンダース）；パレストラ（65分 アダラビオヨ）、トシン（46分 サール）、フォファナ（66分 スブロイェ）、ハト（66分 アンセルミーノ）、ニコル＝ジャズリ（67分 ラヴィア）、カイセド（66分 エスーゴ）、ケンダ（46分 エステヴァオ）、ジョアン・ペドロ（66分 デラップ）、ギッテンス（65分 サトパエフ）；ウェルベック（46分 ジャクソン、82分 ムドリク）。監督：シャビ・アロンソ。
ユヴェントス（4-2-3-1）：ディ・グレゴリオ（46分 ペリン）；カルル（63分 カバル）、ガッティ（75分 ルガーニ）、ケリー、チェリク；ロカテッリ（46分 ブレーメル）、ドウグラス・ルイス（63分 ユルディズ）；ボガ（46分 ジェグロヴァ）、ミレッティ（63分 コープマイネルス）、カンビアーゾ（46分 オウス、75分 アルトゥール）；ミリク（46分 ダビド、75分 ドゥルミシ）。監督：スパレッティ。
警告：ドウグラス・ルイス（ユヴェントス）、カイセド（チェルシー）、ガッティ（ユヴェントス）、ブレーメル（ユヴェントス）、ラヴィア（チェルシー）
退場：