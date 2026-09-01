ユヴェントスは、トッテナムから加入する2002年生まれのセネガル人MF、パプ・マタル・サールの期限付き移籍に関する契約をセリエAリーグに登録した。
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ユヴェントス、トッテナムからサールのレンタル加入が正式決定。買い取りの条件は？
大会方式
サールはトッテナムからユヴェントスへ、約200万ユーロの有償ローンに加え、買い取り額はさらに2700万ユーロ。 この買い取りには2つの条件が付いている。ユヴェントスがチャンピオンズリーグまたはヨーロッパリーグ出場権を獲得すること（カンファレンスリーグは対象外）、そしてサールが今季の全コンペティションにおいて出場可能だった試合の50％に出場することだ。
誰だ？
2002年生まれのパプ・マタル・サールは、9月半ばに24歳になる。セネガル出身だが、すでに数年間ヨーロッパでプレーしている。最初はフランス、そしてその後はイングランドだ。
ジェネレーション・フットから2020年に彼をヨーロッパへ連れてきたのはメスだった。そこでサールは成長を遂げ、リーグ・アン1年目には22試合出場で3得点を記録。2年目はさらに多く出場し、33試合で1ゴール3アシストをマークした。
2022年夏にはトッテナムから声がかかったが、当初のサールはほとんど出場機会を得られなかった。それでも、その後の3シーズンで若きセネガル人MFは、プレミアリーグでも欧州の舞台でもスパーズの重要な戦力となった。2025年にイングランド勢をヨーロッパリーグ制覇へ導いた戦いでもその一員であり、同大会では13試合に出場して2得点を挙げている。
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