ユヴェントス、トゥラムがチーム練習に参加、ヴラホヴィッチは招集を期待：サッスオーロ戦を控え、コンティナーサから漏れる情報

ドゥシャン・ヴラホヴィッチの戦列復帰が、ますます近づいているようだ。数ヶ月間戦線離脱していたこのFWは、試合感覚を取り戻す準備が整っているようだが、一方で、負荷管理のため、明日のチーム練習には参加しない予定だ。これは、すでに予定されていた計画の一環として行われる選択である。コンティナーサ（ユヴェントスの練習場）からは、彼のコンディションが着実に回復しており、試合のリズムを取り戻す必要があるという声が聞かれている。 そのため、ヴラホヴィッチはサッスオーロ戦ですでに数分間でもピッチに復帰する可能性がある。契約更新の問題が依然として懸案事項となっている中、ユヴェントスとの関係において極めて重要な局面となる一戦だ。