本日の『トゥットスポルト』紙は、土曜日の夜20時45分に行われるサッスオーロ戦を控え、ユヴェントス所属のトゥラムとヴラホヴィッチのコンディションに関する最新情報を伝えている。
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ユヴェントス、トゥラムがチーム練習に参加、ヴラホヴィッチは招集を期待：サッスオーロ戦を控え、コンティナーサから漏れる情報
ス・トゥラム
ケフレン・トゥラムは、ウディネでのアウェイ戦の後半、49分に負傷退場し、足首に重度の打撲を負った。サッスオーロ戦を控えて、このフランス人選手は昨日までまだチーム練習に復帰していなかった。 しかし、本日の『トゥットスポルト』紙は、痛みが和らいでおり、打撲もほぼ治癒したと報じている。この状況を受け、スパレッティ監督は、本日コンティナーサでのチーム合流を予定しているトゥラムを、サッスオーロ戦でも先発起用できることを期待している。同紙によると、ウディネでの圧勝を受けて、スパレッティ監督はトゥラムを含む先発メンバーをそのまま起用したい意向だという。
第5章 ヴラホヴィッチ
ドゥシャン・ヴラホヴィッチの戦列復帰が、ますます近づいているようだ。数ヶ月間戦線離脱していたこのFWは、試合感覚を取り戻す準備が整っているようだが、一方で、負荷管理のため、明日のチーム練習には参加しない予定だ。これは、すでに予定されていた計画の一環として行われる選択である。コンティナーサ（ユヴェントスの練習場）からは、彼のコンディションが着実に回復しており、試合のリズムを取り戻す必要があるという声が聞かれている。 そのため、ヴラホヴィッチはサッスオーロ戦ですでに数分間でもピッチに復帰する可能性がある。契約更新の問題が依然として懸案事項となっている中、ユヴェントスとの関係において極めて重要な局面となる一戦だ。
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