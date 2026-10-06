ユヴェントスは今季序盤、実質的に一度もケフラン・テュラムを戦力として使えていない。フランス人MFは夏の始まりに深刻な膝の問題を抱え、2026年9月3日に手術を受けることになった。

回復のプロセスは順調に進んでいるものの、Sky Sportによれば、今後のステップはコンティナッサではなく、手術を受けたリヨンで行うという。そして、回復およびピッチ復帰までの時期は、まさにこの“やむを得ない遠征”に左右されることになる。







