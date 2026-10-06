ユヴェントスは今季序盤、実質的に一度もケフラン・テュラムを戦力として使えていない。フランス人MFは夏の始まりに深刻な膝の問題を抱え、2026年9月3日に手術を受けることになった。
回復のプロセスは順調に進んでいるものの、Sky Sportによれば、今後のステップはコンティナッサではなく、手術を受けたリヨンで行うという。そして、回復およびピッチ復帰までの時期は、まさにこの“やむを得ない遠征”に左右されることになる。
ユヴェントスは今季序盤、実質的に一度もケフラン・テュラムを戦力として使えていない。フランス人MFは夏の始まりに深刻な膝の問題を抱え、2026年9月3日に手術を受けることになった。
回復のプロセスは順調に進んでいるものの、Sky Sportによれば、今後のステップはコンティナッサではなく、手術を受けたリヨンで行うという。そして、回復およびピッチ復帰までの時期は、まさにこの“やむを得ない遠征”に左右されることになる。
テュラムは、右ひざの軟骨障害である膝蓋大腿症候群を改善するため、外科手術を受けることを余儀なくされた。実際、この症状により、痛みを感じることなく、あるいはひざが腫れることなくトレーニングすることができなかった。手術はフランス・リヨンのオピタル・プリヴェ・ジャン・メルモーズで、ベルトラン・ソヌリー＝コテ医師によって行われ、無事に成功した。
テュラムの手術後の経過は良好で、そのため今後はリハビリプログラムの第1段階に進むことになる。『Sky Sport』によれば、これは2週間続き、まさにリヨンでベルトラン・ソヌリ＝コテ医師の指導の下で行われるという。
この2週間を終えた後、テュラムはトリノに戻り、そこから競技復帰と再アスレチック化に向けた、より重要なプロセスが始まる。時間を要する見通しで、そのためフランス人選手の復帰は確実に2027年1月より前には実現しない。プロセスは引き続き進展の途中にあり、その結果として、フランス人選手が治療にどう反応するかに大きく左右されることになる。ユヴェントスは可能な限り最大限の慎重さをもって対応するため、復帰は2027年の最初の数カ月にさらに少しずれ込む可能性すらある。
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