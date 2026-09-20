アレッサンドロ・デル・ピエロのクラブ復帰を望む考えは、ユヴェントスのファンの間で決して本当に消えたことはなく、その結果、元背番号10がスタジアムに姿を見せるたびに、チャントと復帰を求める声が降り注ぐ。

それはユヴェントス対アタランタの試合前にも起きた。ユヴェントスのレジェンドがピッチに降り立ち、EA Sport FCに関連した賞を受け取った。