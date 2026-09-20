アレッサンドロ・デル・ピエロのクラブ復帰を望む考えは、ユヴェントスのファンの間で決して本当に消えたことはなく、その結果、元背番号10がスタジアムに姿を見せるたびに、チャントと復帰を求める声が降り注ぐ。
それはユヴェントス対アタランタの試合前にも起きた。ユヴェントスのレジェンドがピッチに降り立ち、EA Sport FCに関連した賞を受け取った。
アレッサンドロ・デル・ピエロのクラブ復帰を望む考えは、ユヴェントスのファンの間で決して本当に消えたことはなく、その結果、元背番号10がスタジアムに姿を見せるたびに、チャントと復帰を求める声が降り注ぐ。
それはユヴェントス対アタランタの試合前にも起きた。ユヴェントスのレジェンドがピッチに降り立ち、EA Sport FCに関連した賞を受け取った。
デル・ピエロは、世界で最も有名なサッカーゲームに登場する自身のアイコンカードの巨大バッジを受け取るため、ロッカールームのトンネルからピッチに姿を見せた。
白と黒をまとい、かつての歴史あるユヴェントスの旧ロゴも入ったヴィンテージユニフォーム姿の元“ピントゥリッキオ”は、胸に手を当てながら、指を差してスタジアム全体に視線を向けた。
当然ながら、その振る舞いはアリアンツ・スタジアムに駆けつけたユヴェントスファンを大いに沸かせた。ゴール裏はまず彼に自分たちの前へ来るよう求め、その後は彼に向けたチャントを歌った。
その喜びはスタジアムのほかのエリアにいたファンたちも示し、彼の名前を大声で叫んだ。
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