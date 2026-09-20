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ライブ
CM grafica del piero generica
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ユヴェントス、デル・ピエロがスタジアムのピッチへ。ゴール裏からチャントが響き、スタジアムは彼の名を呼んだ

ユヴェントス
A. Del Piero
アタランタ
セリエ A
ユヴェントス 対 アタランタ

ユヴェントスのレジェンドはピッチ中央で表彰され、スタジアムは大歓声でその功績をたたえた。

アレッサンドロ・デル・ピエロのクラブ復帰を望む考えは、ユヴェントスのファンの間で決して本当に消えたことはなく、その結果、元背番号10がスタジアムに姿を見せるたびに、チャントと復帰を求める声が降り注ぐ。

それはユヴェントス対アタランタの試合前にも起きた。ユヴェントスのレジェンドがピッチに降り立ち、EA Sport FCに関連した賞を受け取った。

  • デル・ピエロ、ユヴェントスのスクデットへ自信をのぞかせる

    デル・ピエロは、世界で最も有名なサッカーゲームに登場する自身のアイコンカードの巨大バッジを受け取るため、ロッカールームのトンネルからピッチに姿を見せた。

    白と黒をまとい、かつての歴史あるユヴェントスの旧ロゴも入ったヴィンテージユニフォーム姿の元“ピントゥリッキオ”は、胸に手を当てながら、指を差してスタジアム全体に視線を向けた。

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  • スタンドやスタジアム全体からのチャントと叫び声

    当然ながら、その振る舞いはアリアンツ・スタジアムに駆けつけたユヴェントスファンを大いに沸かせた。ゴール裏はまず彼に自分たちの前へ来るよう求め、その後は彼に向けたチャントを歌った。

    その喜びはスタジアムのほかのエリアにいたファンたちも示し、彼の名前を大声で叫んだ。

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