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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、ディブ・マルティネス「ワールドカップで優勝したら引退？ まずは優勝だ。手はまだ痛い」

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エミリアーノ・マルティネス

ユヴェントスが獲得を狙うアルゼンチン代表GKが、W杯決勝前日に語った。

アルゼンチン代表でアストン・ヴィラのGK、ユヴェントスが獲得を検討するエミリアーノ・マルティネスが、W杯決勝を前に会見した。日曜21時（イタリア時間）、王座を守るアルゼンチンが欧州王者のスペインと対戦する。


1992年生まれで、アストン・ヴィラとの契約は2029年まで。特にコンディションに関する彼の言及は、ユヴェントスにとっても注目だ

  • ワールドカップで優勝したら引退するのか？

    「勝ったら引退するかって？ まずは勝たなきゃ。僕は勝つことだけに集中してる。それ以上のことは考えてないよ」。

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  • ゴールキーパーの重要性

    「難しいシュートを止めることだけがゴールキーパーの仕事ではない。重要なのは、私がチームメイトに伝えるメッセージだ。」


    こうしたプレーがチームメイトに「ディブは落ち着いている」と伝え、私は彼らに自信と安心感を与えるのです」。

  • 怪我

    「手は still 痛いけど、毎日じゃない。専門医には手術を勧められた。でも今は考えない。エジプト戦の後、練習を再開して、かなり調子がいい」。

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  • 「最優秀選手賞は不要だ。新聞の一面もいらない。僕にとって大切なのは、チームメイトと監督からの信頼だ」。

  • この地区

    「プレッシャーは感じない。今でも僕の中には、マル・デル・プラタのエル・ハルディン地区で育った少年がいる。目の前に誰がいても、僕はあの頃と変わらないディブだ。」

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