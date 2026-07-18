アルゼンチン代表でアストン・ヴィラのGK、ユヴェントスが獲得を検討するエミリアーノ・マルティネスが、W杯決勝を前に会見した。日曜21時（イタリア時間）、王座を守るアルゼンチンが欧州王者のスペインと対戦する。





1992年生まれで、アストン・ヴィラとの契約は2029年まで。特にコンディションに関する彼の言及は、ユヴェントスにとっても注目だ。