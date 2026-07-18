アルゼンチン代表でアストン・ヴィラのGK、ユヴェントスが獲得を検討するエミリアーノ・マルティネスが、W杯決勝を前に会見した。日曜21時（イタリア時間）、王座を守るアルゼンチンが欧州王者のスペインと対戦する。
1992年生まれで、アストン・ヴィラとの契約は2029年まで。特にコンディションに関する彼の言及は、ユヴェントスにとっても注目だ。
アルゼンチン代表でアストン・ヴィラのGK、ユヴェントスが獲得を検討するエミリアーノ・マルティネスが、W杯決勝を前に会見した。日曜21時（イタリア時間）、王座を守るアルゼンチンが欧州王者のスペインと対戦する。
1992年生まれで、アストン・ヴィラとの契約は2029年まで。特にコンディションに関する彼の言及は、ユヴェントスにとっても注目だ。
「勝ったら引退するかって？ まずは勝たなきゃ。僕は勝つことだけに集中してる。それ以上のことは考えてないよ」。
「難しいシュートを止めることだけがゴールキーパーの仕事ではない。重要なのは、私がチームメイトに伝えるメッセージだ。」
こうしたプレーがチームメイトに「ディブは落ち着いている」と伝え、私は彼らに自信と安心感を与えるのです」。
「手は still 痛いけど、毎日じゃない。専門医には手術を勧められた。でも今は考えない。エジプト戦の後、練習を再開して、かなり調子がいい」。
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「最優秀選手賞は不要だ。新聞の一面もいらない。僕にとって大切なのは、チームメイトと監督からの信頼だ」。
「プレッシャーは感じない。今でも僕の中には、マル・デル・プラタのエル・ハルディン地区で育った少年がいる。目の前に誰がいても、僕はあの頃と変わらないディブだ。」