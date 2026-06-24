ユヴェントス、ディブ・マルティネスに関してアストン・ヴィラから重要な兆候

CEOのジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、アルゼンチン人GKの周辺と良好な関係を活かし、水面下で交渉している。目標は7月末に決定打となるオファーを出すことで、年俸500万＋ボーナス付き3年契約が提示されたとみられる。





昨夏すでにバーミンガムを離れる意向を示していたマルティネスは、トリノへの移籍を前向きに捉えている。彼はルチアーノ・スパレッティ監督の戦術構想に魅力を感じており、スパレッティ監督もその国際的な実績とリーダーシップを評価し、正ゴールキーパーの第一候補としている。



