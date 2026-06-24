ユヴェントスはエミリアーノ・“ディブ”・マルティネス獲得へ動き続け、『トゥットスポルト』によると、アストン・ヴィラが移籍金を1500万ユーロから1000万ユーロ＋ボーナスに引き下げた。前進だが、成立にはまだ至らない。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ユヴェントス、ディブ・マルティネスに関してアストン・ヴィラから重要な兆候
CEOのジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、アルゼンチン人GKの周辺と良好な関係を活かし、水面下で交渉している。目標は7月末に決定打となるオファーを出すことで、年俸500万＋ボーナス付き3年契約が提示されたとみられる。
昨夏すでにバーミンガムを離れる意向を示していたマルティネスは、トリノへの移籍を前向きに捉えている。彼はルチアーノ・スパレッティ監督の戦術構想に魅力を感じており、スパレッティ監督もその国際的な実績とリーダーシップを評価し、正ゴールキーパーの第一候補としている。
合意に至らなければ、主な代替候補は依然としてググリエルモ・ヴィカリオだ。しかし、トッテナムのこのGKの評価額は約2000万ユーロと高く、アルゼンチン人選手ほどコーチ陣を完全に納得させているわけではない。
現時点では交渉の進展は見込まれていない。マルティネス監督は米国開催のクラブワールドカップに集中するため移籍市場の議論は一時凍結されている。それでもユヴェントスは大会後に再交渉へ動く方針だ。