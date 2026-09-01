ジョナサン・デイビッドがユニフォームと舞台を変える。ユヴェントスを離れ、アトレティコ・マドリーで新たな冒険を始めるためスペインへ向かう。カナダ代表FWは午前中にトリノに別れを告げ、その後スペインの首都へと出発した。





この取引は2500万ユーロの買い取りオプション付きレンタル移籍で成立。ユヴェントスはこれにより、登録枠の面でも給与総額の面でも貴重なスペースを空けることになる。











