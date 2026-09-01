ジョナサン・デイビッドがユニフォームと舞台を変える。ユヴェントスを離れ、アトレティコ・マドリーで新たな冒険を始めるためスペインへ向かう。カナダ代表FWは午前中にトリノに別れを告げ、その後スペインの首都へと出発した。
この取引は2500万ユーロの買い取りオプション付きレンタル移籍で成立。ユヴェントスはこれにより、登録枠の面でも給与総額の面でも貴重なスペースを空けることになる。
ジョナサン・デイビッドがユニフォームと舞台を変える。ユヴェントスを離れ、アトレティコ・マドリーで新たな冒険を始めるためスペインへ向かう。カナダ代表FWは午前中にトリノに別れを告げ、その後スペインの首都へと出発した。
この取引は2500万ユーロの買い取りオプション付きレンタル移籍で成立。ユヴェントスはこれにより、登録枠の面でも給与総額の面でも貴重なスペースを空けることになる。
ダビドに代わって、ユベントスはニック・ヴォルテマーデの加入を準備している。ドイツ人FWはレンタルの形でニューカッスルから加入する見込みだ。この取引は、経済面でユベントスに負担軽減をもたらすはずだ。実際、ダビドはボーナス別でシーズンあたり約600万ユーロの手取りを受け取っていた一方、ヴォルテマーデにかかる給与は約440万ユーロで、これにレンタル料500万ユーロが加わる見通しとなっている。
ユベントスはこうして前線の軸を変更し、ドイツ人FWのフィジカルと特長に賭けることになる。一方でダビドは、アトレティコのユニフォームをまとってラ・リーガで再起を図る。
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