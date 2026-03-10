ユヴェントス、ゼグロヴァは期待外れで退団の可能性も：評価損を回避するには何が必要か、そして彼女を獲得したいクラブは？

エドン・ゼグロヴァは、ジョナサン・デイヴィッドやロイス・オペンダと並んで、ユヴェントスの今シーズンにおける大きな失望の一つだ。3つの重大な手がかりが、昨夏のユヴェントスの移籍市場を要約している：半ば失敗だったということだ。

体調不良（鼠径部痛）がプレシーズンとシーズン序盤に影響したことはさておき、ジェグロヴァはクラブ、コーチ陣、ファンが彼に抱いていた大きな期待に応えられなかった。 数字は明確かつ明白に物語っている：20試合出場、うち先発は1試合のみ（チャンピオンズリーグのパフォス戦）、得点0、アシスト0、出場時間合計445分（コソボ人選手が起用された20試合での平均出場時間は22分）。