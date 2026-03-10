翻訳者：
ユヴェントス、ゼグロヴァは期待外れで退団の可能性も：評価損を回避するには何が必要か、そして彼女を獲得したいクラブは？
なんて間違いだ！
これらの試合で、ゼグロヴァは優れたテクニックを持っていることを示した。サッカーというよりはフリースタイルのような「技」だったが、効果はほとんどなく、試合や戦術的な自分のポジションを理解する能力も乏しく、守備面での能力はさらに不足していた。 特に印象に残っているのは、ユヴェントス対ローマ（2-1）での自陣3分の1エリアでのドリブルの失敗による失点、そして何よりもユヴェントス対ガラタサライ（3-2）で、3-0とリードしていた状況での決定的な得点チャンスを逃した場面だ。
そのアイデアはそれを譲渡することです。
現在、ユヴェントスはゼグロヴァの将来について検討中であり、経営陣と監督は、元リールの選手が将来を築く上で重要な駒ではないという共通認識を持っている。 そのため、ユヴェントスは損失を回避するため、オファーを慎重に検討する見通しだ。しかし、この目標を達成するには、ジェグロヴァを1140万ユーロ以上で売却する必要があるため、容易なことではない。関連する数字をまとめてみよう。
ZHEGROVA-JUVE: 契約と金銭
まず、2025年9月1日にユヴェントスがリールからゼグロヴァの獲得を発表した際の合意内容を振り返ります： 「ユヴェントス・フットボールクラブS.p.A.は、LOSCリールと、エドン・ゼグロヴァ選手のスポーツパフォーマンスに関する権利を、1,430万ユーロ（4会計年度に分割して支払われる）および120万ユーロの付随費用で完全取得することで合意に達したことを発表します。 さらに、特定のスポーツ目標の達成に応じて、300万ユーロを超えない範囲のボーナスが支払われる予定です。ユヴェントスは、同選手と2030年6月30日まで有効なスポーツ契約を締結しました」。
損失を回避するために必要な金額
ゼグロヴァは年間償却費286万ユーロの負担となるため、トリノ到着からわずか1シーズン後に売却する場合、ユヴェントスが損失を計上せずに売却できる金額は1140万ユーロとなる。 さらに、このコソボ出身の選手は2030年まで1シーズンあたり総額460万ユーロの年俸を得ているため、彼を獲得したいクラブは少なくとも同額かつ同期間の契約を保証しなければならないことを考慮する必要がある。
誰がそれを望むのか？
ええ、でもそれを買いたいって人はいるの？今のところ具体的な関心は示されておらず、エバートンからのごく控えめな打診があるだけだ。 いずれにせよ、1999年生まれのユヴェントス所属選手は、フランス・リーグ1とスイス・スーパーリーグの2つのリーグで好成績を残しており（リールでは107試合出場、26得点、バーゼルでは74試合出場、11得点）、これらのリーグの市場関係者から常に注目されています。
