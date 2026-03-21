ユヴェントス、ゼグロヴァに懸念：サッスオーロ戦への出場が危ぶまれる

ユヴェントスは、サッスオーロとのリーグ戦を控えて、直前の不測の事態に見舞われている。エドン・ゼグロヴァは、ここ数時間で体調不良を訴えたため、出場が極めて不透明な状況にある。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の報道によると、このコソボ出身のウイングは筋肉疲労を訴えており、試合への出場が深刻な危機に瀕している。
彼の状態は、ユヴェントスの医療スタッフによって厳重に観察されている。ここ数日間の激しいトレーニング負荷を経て、選手には疲労の兆候が見られ、慎重な対応が求められている。
ユヴェントスは、サッスオーロとのリーグ戦を控えて、直前の不測の事態に見舞われている。エドン・ゼグロヴァは、ここ数時間で体調不良を訴えたため、出場が極めて不透明な状況にある。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の報道によると、このコソボ出身のウイングは筋肉疲労を訴えており、試合への出場が深刻な危機に瀕している。
彼の状態は、ユヴェントスの医療スタッフによって厳重に観察されている。ここ数日間の激しいトレーニング負荷を経て、選手には疲労の兆候が見られ、慎重な対応が求められている。
医療スタッフは、予期せぬ長期離脱につながる可能性のある怪我のリスクを避けるため、慎重な対応を推奨している。ルチアーノ・スパレッティ監督は状況を注意深く見守っている。目標は、ゼグロヴァが少なくともベンチ入りできるかどうかを見極めることだが、現時点では不透明な状況が続いている。
最終的な判断は、試合直前に招集メンバーリストが正式に発表される際に下されることになる。