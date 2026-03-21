ユヴェントス、ゼグロヴァに懸念：サッスオーロ戦への出場が危ぶまれる

ユヴェントスは、サッスオーロとのリーグ戦を控えて、直前の不測の事態に見舞われている。エドン・ゼグロヴァは、ここ数時間で体調不良を訴えたため、出場が極めて不透明な状況にある。





『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の報道によると、このコソボ出身のウイングは筋肉疲労を訴えており、試合への出場が深刻な危機に瀕している。





彼の状態は、ユヴェントスの医療スタッフによって厳重に観察されている。ここ数日間の激しいトレーニング負荷を経て、選手には疲労の兆候が見られ、慎重な対応が求められている。



