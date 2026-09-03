ユヴェントスを率いるルチアーノ・スパレッティ監督が、Sportmediastの独占インタビューに応じた。「私はサッカーの魂を巡る旅をしてきた。情熱を与え、夢を見ることを求める街で指揮を執ってきた。ここユヴェントスでは大きな責任を感じている。背後には重要な歴史がある。どこを見渡しても、壁にはバロンドール、スクデット、そしてカップが並んでいる。このクラブの中では誰もが、あのレベルに戻ることを望んでいる。だが、踏まなければならない段階がある。まずはピッチ上のサッカー、チームとしてのキャラクター、そしてそれを可能にするポテンシャルから再出発しなければならない。ここ数年、私たちは他と比べて少し後れを取ってしまった」
翻訳者：
ユヴェントス、スパレッティ「制約がある中でも9人の新戦力を加え、チームのレベルは上がった。ユルドゥズはラウタロとマレンより上だ」
チャンピオンズリーグ出場4枠を7チームで争う
「うぬぼれたいわけでも、自ら限界を設けたいわけでもない。私はとても現実的でいたい。会見でもこう言った。『上位8チームの順位表を作ってみれば、チャンピオンズリーグ出場圏から重要なチームを外さなければならなくなる』と。実力や前シーズンのリーグ戦で歩んできた道のり、さらに選手層のポテンシャルや大きな補強を踏まえれば、非常に高いレベルにある7チームがいる。我々としては、現時点ではまだはるか遠い目標に近づくため、日々改善していくことを考えなければならない。毎日、努力し、刺激を求めながら、何か違うことに取り組まなければならない。勝利へとつながるプロセスを目指せるのは、それによってのみだ」
制約がある中でも好調な移籍市場
「責任を押しつけたいわけでもないし、必要以上に自分たちへ注目を集めたいわけでもない。インテルは強いチームで、それを証明してきた。補強に向けて適切な移籍市場を過ごしたことで、再び勝てるだけの条件が整っている。他のチームは追いかける形で来た一方で、彼らは移籍市場をより早く終えるだけの余裕があったあと、そこで状況を見ていた。我々は制約がある中でも、いくつかの好機に入り込み、9人の新戦力を獲得しなければならなかった。彼らがプレーしてきたサッカーのレベルや、やって来たリーグを考えれば、我々の新戦力にとって適応は難しくないはずだ。競争とクオリティーをもたらしてくれる可能性がある」。
ユルドゥズはセリエA最強の選手だ
「マレン？ 間違いなく、多くの人の関心を集めてきた選手だ。決めたゴールだけでなく、力強さと歩幅の大きさを持って、30回もスペースへアタックする。本当に強い選手だ。もちろん、ほかにも非常に優れた選手はいる。私たちにはユルディズがいて、私の考えでは彼が最も優れている。ラウタロは、私がインテルを指揮していた頃にはまだ少年だったが、すでにあらゆるクオリティーを見せていた。ナポリではディ・ロレンツォを指導したが、彼はいる選手の中でも最も優れた一人だ。ニコ・パスもそのクオリティーを見せてくれた……強い選手は本当にたくさんいる」
ハイレベルなヨーロッパリーグ
「非常にハイレベルな大会だ。違いを生むのは、どれだけ成長し、高いレベルを維持できるかという点にある。代表ウィーク前までに22日間で9試合を戦うことになる。バランスが必要になるし、22人の選手をうまく入れ替えながら、リーグ戦でもヨーロッパリーグでも上位を争うサッカーをしなければならない。簡単ではない。UEFAとのセトルメント・アグリーメントによって、非常に大きなスカッドを持つことはできない。いくつかの制約があり、そのため5選手をUEFAのリストから外さざるを得なかった。 夜も眠れないような決断だった」
ウォルテマーデはフィニッシャーにならなければならない
「サールは我々の中盤の特長を補完してくれる存在で、これまでテュラムがチームにもたらしていた局面のひっくり返しを埋める選手だ。サールはボール保持と相手守備ラインへのアタックを長い飛び出しと両立できるが、ダブルチームのために戻ることもできる。ピッチのあらゆる角度を理解し、しっかりカバーできる。フィジカル、走力、思考の速さを特徴とするプレミアリーグのフットボールを身につけている。我々のチームをより高いレベルへ引き上げてくれるだろう。 ヴォルテマーデ？ フィジカル面で我々が求めていた選手だ。純粋なフィニッシャーというわけではないが、本人が望もうと望むまいと、そうならなければならない。攻撃の軸となるポスト役でなければならず、そこに彼はボール保持を組み合わせるだろう。柔軟性があり、身のこなしは軽く、しなやかで、あの体格を考えれば驚きだ。中盤でもプレーしたことがあり、横にも縦にもパスコースを描ける。我々に新たな解決策をもたらしてくれる。とても素晴らしい青年で、誰にでも笑顔を向けるし、練習中も一緒にいて本当に気持ちのいい存在だ」
チームレベルの向上
「強化担当者たちの仕事は重要だった。新戦力は9人いる。スカウティングが以前から注視していた案件をまとめ上げ、この数週間で浮上した移籍市場の案件にも参入した。こうしたあらゆる要素とこの仕事のおかげで、チームのレベルは間違いなく上がった」
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