「サールは我々の中盤の特長を補完してくれる存在で、これまでテュラムがチームにもたらしていた局面のひっくり返しを埋める選手だ。サールはボール保持と相手守備ラインへのアタックを長い飛び出しと両立できるが、ダブルチームのために戻ることもできる。ピッチのあらゆる角度を理解し、しっかりカバーできる。フィジカル、走力、思考の速さを特徴とするプレミアリーグのフットボールを身につけている。我々のチームをより高いレベルへ引き上げてくれるだろう。 ヴォルテマーデ？ フィジカル面で我々が求めていた選手だ。純粋なフィニッシャーというわけではないが、本人が望もうと望むまいと、そうならなければならない。攻撃の軸となるポスト役でなければならず、そこに彼はボール保持を組み合わせるだろう。柔軟性があり、身のこなしは軽く、しなやかで、あの体格を考えれば驚きだ。中盤でもプレーしたことがあり、横にも縦にもパスコースを描ける。我々に新たな解決策をもたらしてくれる。とても素晴らしい青年で、誰にでも笑顔を向けるし、練習中も一緒にいて本当に気持ちのいい存在だ」