ジェグロバと代表組

「ここ2回のトレーニングでは、先発組とそれ以外の間を行き来していた選手の一人だ」とトゥットスポルトが伝えている。「他の選手たちはコンディションがいい。全員が適切なメンタルの状態で戻ってきたし、この数日は集中力とテンポの面でもしっかりトレーニングできていた。このケースでも、いつ戻ってきたかに応じて負荷を個別に調整した。今この時点で起用できる選手たちと、そのコンディションに満足している」





カリアリ

「ピザカーネとジュリーニは、今持っている勝ち点に値する働きをしている。だが、昨季の勝利はそうではなかった。あの勝利に値してはいなかった。難しい試合になるのは分かっている。彼らは意図的にある程度のスペースを与え、自陣でこちらに試合をさせようとしてくる。その一方で、攻守の切り替えでうまくひっくり返せる選手、狭い局面でうまくボールを動かせる選手がいて、こちらの即時奪回を無効化してくる。ここ数年と同じように、何人かの選手を際立たせることができていて、今年はそれをマルディーニでやっている。非常に巧みに、非常に強い意思で、非常に鋭く、強度高く戦わなければならない。スペースを与えれば、相手はそれを生かす術を知っている」





カンビアーゾ

「アンドレアはすべてのトレーニングを問題なくこなしている。私は、今使える選手たちに満足している。起こるすべての障害や状況を避けることはできない。大事なのはそれをいちいち強調することではなく、乗り越えることだ。障害が目の前にあるなら……それについて話していても時間の無駄で、ただそこを通り抜けるしかない。今いる選手たちに満足しているし、そのメンバーで勝利のために戦いに行く」





ハングリー精神

「私たちは常に改善し、成長し、学び続けたいと思っている。学ぶことをやめた者は、しばしば同じことを繰り返す。一方で、新しいものを見つけにいく者は成長する。私たちは常に正しいやり方でトレーニングしたい。直近の試合で起きたことの中に、無理にそのレベルのハングリー精神に到達しなければならないようなネガティブなものがあるとは思わない。ピッチ上でそれを持つこと、それを人生の理由に変える覚悟を持つことは、常に重要だ。自分たちを支えてくれる多くのスポーツファンへの愛をピッチの上で表現し、自分の周囲にいる人たちへ、振る舞いの真剣さと、パフォーマンスや結果に対する真剣さを伝えなければならない。私たちはそれを実行しているし、さらに何かを上積みできる余地は常にある。これまでしばしば“うまくやる”ことについて話してきたが、“非常にうまく”、そして“最高にうまく”やることもできる」





「この道を選んだ者に安息はない。ユベントスは、良く言われようが悪く言われようが、常に勝利を義務づけられている。自分たちで求める基準を引き上げているのは私たち自身だ。結果を出すべき集団の中にいなければならないことは分かっている。その上で、スクデット争いの中で私たちの名を挙げる人たちもいるが、強い野心を持っているのは私たち自身であり、この人生とプロフェッショナルとしての時間をどこで過ごしているのかも理解している。それを誰かに示してもらう必要はない」





コロ・ムアニ

「彼のやり方に関しては、かなり自由を与えたいと思っている。ただ、純粋なセンターフォワードの役割だけとは違う振る舞いもするよう促している。選手の限界とは、できることだけではなく、まだ認識できていないことにある場合も多い。彼には、走ることの容易さがあり、外でも中央の最前線でも振る舞えるクオリティーがある。空中戦にも強く、自分で反転することもできる。非常に高く評価している。彼の判断を支えるだけでなく、新しいことも示している。彼は長くセンターフォワードをやり過ぎてきた。もっと動く必要がある。そうした要求を彼には出している」





アレッサンドロ・ロマーノ

「彼がやっていることは評価されていると思う。だからこそ代表に呼ばれたのだろう。だが、私が称賛を送るなら、自分の選手たちに送りたい。レジスタのポジションには、私は非常に高いレベルの選手を一人抱えている。優れたレジスタは監督をそれほど狂わせずに済ませてくれるし、私には助けてくれる一人がいる。ドウグラス・ルイスは他人に対してあまりにも献身的で、その分、自分自身を見失ってしまう。彼はサッカーのプレーの仕方においても、人としても、本当にそういう人間だ」





ニコ・ゴンサレス

「こういう特徴を見せる選手がいる。強い意志を持ち、自分の未来を自分で決めにいこうとする人間の目つきだ。常に最大限を出し、最大限のものを実現したいという意欲を持っている。ニコは、自分がやるすべてのことにおいて強度があり、この確信に満ちた、はっきりした眼差しを見せる。ある意味では特別でもある。相手であれ監督であれ、自分が進みたい道をすぐに示してくるからだ。いつもきれいに整えられた眉をしていて、この深い眼差しを持っている」





コープマイネルスとケリー

「彼はいろいろなことができる選手だが、とりわけ少し後ろで起用された時にそれが生きる。そこではゲームを見る力というクオリティーがある。まるで3Dメガネをかけているように、最初の壁の向こう側を見ることができる。ボールにリズムを与え、ゴールを探すための指針を与えることができる。ただ、守備ではルクミが非常に良い働きをしているし、私たちが外に置いてきたケリーも、昨季見たように、私たちとの歩みの中では非常にポジティブだった。彼の良さを見せるためにマネジメントしていく考えがある。コープは低い位置のレジスタで、チームを回し、チームを引っ張ることができる。おそらく何かを間違えたのだろうが、彼にチームを任せる信頼を失ったわけではない」





サール

「ボールを動かすボランチと、飛び出しで走行距離を稼ぐボランチの中間のような存在だ。それを正しいタイミングでやれる。マッケニーやテュラムにより近く、短時間で広い範囲をカバーし、狭い局面でもプレーできる。出場したりしなかったりしていたが、ここに来て“シャツを替えた”選手の一人になり得る」