ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスが、香港で行われたチェルシーとの親善試合に1-0で勝利した後、Sky Sportのマイクに応じた。 ユヴェントスはこのプレシーズンで無失点を継続。この日もクリーンシートを達成し、バーゼル対ユヴェントスの0-0、スタンダール・リエージュ対ユヴェントスの0-1、ユヴェントス対ニースの2-0に続く結果となった。
翻訳者：
ユヴェントス、スパレッティ「ジェグロヴァは良かったが、ゴールだけでは不十分。無失点？ 8月のサッカーだ。ダビドの交代は……」
試合
「こうしたテストは、その後に自分たちがどんな歩みをしているのかを物語ってくれる。試合を通して、私たちが常にチームであり続けたことが気に入った。ペナルティーエリア際で苦しんだ時も、切り替えて前に出た時も、そうだった。非常に良いチャンスをいくつも作ったし、さらに何かできた可能性もあった。姿勢は常にコンパクトさと、試合のあらゆる時間帯で必要なことを全員でピッチに落とし込む力に基づいていた。非常にアクティブで、常にボールに寄せるチームだったと思う」
ジェグロバ
「ゴールは、誰にとっても当然うれしいものだ。だが、それだけでは十分ではない。アシストも、ゴールも、その後の残り90分の中でチームに適切なサポートを与えられなければ、それだけでは足りない。ゴールは1分で決められるが、試合は96分ある。本当に重要なのは、試合を通じたすべての過程での姿勢だ。彼は良かった。確かに、攻撃を継続できたはずの場面で何度かボールを失ったことはあったが、彼のクオリティーは示していた。ボールを足元に収めれば、2人、3人の守備者を引き連れていくことができるし、シュートの質の高さも証明した。大事なのは、こうしたすべてを、先ほど話したあの箱の中にもう一度収め、試合をしっかり満たし、チームを成長させることだ。そして、ある選手は一つのプレーで、また別の選手は別の形で貢献する」
ケリー
「例えばケリーも、サイドチェンジを2本見せた。記録上はアシストにはならないが、重要なプレーだ。攻撃をうまく組み立て、2本の縦パスで相手チーム全体をペナルティーエリア際まで押し戻し、僕たちにひと息つく余裕を与えてくれた。このレベルの相手に対して守ることだけを考えていては、試合を最後までやり切ることはできない。得点するには、攻めに出て、プレスをかけて、プレーしなければならない。サッカー選手であるべきなんだ。ただサッカーをする人ではなく、サッカー選手でなければならない」
チェルシー
「チェルシーはすべてをこなせる。後方から組み立てることも、フィニッシュに持ち込むこともできるし、試合にリズムやスピードの面で大きな勢いを与えることもできる」とTuttoJuve.comが伝えている。「絶対的なレベルのチームであり、だからこそ、私たちにとってはこうした状況の前でひるまないことが重要だった」
移籍市場
「こうしたことについて話すのに、私が最もふさわしくない。 クラブは尽力しているし、私たちも同じ考えを共有している」
無失点ゼロゴール
「8月のサッカーで、交代も多い。2人の若手に出場機会を与えたかったし、彼らにはその価値があると私自身は考えていたので、多くの交代を行った。一方でダビドは、およそ30分プレーする予定だった。最終的には試合終盤まで待つよりも、すぐに試合の流れの中に入れた方がいいと判断した。そのうえで、最後の15分で彼に長くプレーさせすぎるリスクがあるなら、再び交代させればいい。この時期にはよくある状況であり、どちらの形でも対応できるものだ」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。