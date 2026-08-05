ユヴェントス、スパレッティ「ジェグロヴァは良かったが、ゴールだけでは不十分。無失点？ 8月のサッカーだ。ダビドの交代は……」

「ゴールは、誰にとっても当然うれしいものだ。だが、それだけでは十分ではない。アシストも、ゴールも、その後の残り90分の中でチームに適切なサポートを与えられなければ、それだけでは足りない。ゴールは1分で決められるが、試合は96分ある。本当に重要なのは、試合を通じたすべての過程での姿勢だ。彼は良かった。確かに、攻撃を継続できたはずの場面で何度かボールを失ったことはあったが、彼のクオリティーは示していた。ボールを足元に収めれば、2人、3人の守備者を引き連れていくことができるし、シュートの質の高さも証明した。大事なのは、こうしたすべてを、先ほど話したあの箱の中にもう一度収め、試合をしっかり満たし、チームを成長させることだ。そして、ある選手は一つのプレーで、また別の選手は別の形で貢献する」