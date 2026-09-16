ユベントスの姿勢について

「改善すべき点があることは理解しているし、起きたことを深く分析した。その上で、自分たちが何をしたいのか、二度と同じことが起きないように何を修正すべきかを整理した。おそらく、いくつかのパスコースを消すためには、もっとコンパクトさが必要だし、チーム全体でブロックを組んで相手のミスを待つべき場面もある。ただ、説明はますます守備戦術全体の問題ではなくなってきていて、何か問題が出たときに最初に注意すべき点ではなくなっている。だが、明日はメンタルのリズムが重要になる。それこそが、ピッチ上の問題を乗り越えさせてくれる本当のクオリティーだ。先に考える者が、先にプレーし、先に守る。すべてを先にできるんだ」





プレッシャー

「それを受け入れることが、生きていくことを学ぶための薬なんだと早くから分かっていた。10歳の時、放課後に家族のためにいくらか稼ぎに行っていた頃にね」とGazzetta.itが伝えている。「人生の中で多くのことを整えてきた今、それで動揺するはずがないだろう……。敗戦のあとに出てくるものは、自分ではコントロールできないことであり、だから興味はない。自分の頭の中では、どの考えに居場所を与え、どれに与えないかは自分で決める。これにはあまりスペースを与えない」





スタメン

「スタメンについては何も言わない」





期待

「いつもそうだが、複数のチームに対して『ヨーロッパリーグで優勝しなければならない』と言われる。準備ができていること、それだけがユベントスの選手であることを示す唯一の言語なんだ」





プレーと選手たち

「プレーは選手たちのミクロな判断に左右される。選手たちは状況を先読みし、それをどう扱うかを知らなければならないし、明日それを実感することになるだろう。理屈では別のことが示されるかもしれないが、実際には5人の相手が高い位置でロングボールを待っているのが見えるはずだ。正しい読みの方に従うのではなく、ピッチ上にあるものに従わなければならない。サッスオーロ戦の3失点目の説明としても一部そういうことがある。サッカーはこうした要素でますます満ちてきている。外から中にいる者を助けることはできないし、自分たちのように痛い目を見てそれを知ることが、現実的で本物の知識になる。新しいレフェリングのルールは、時間稼ぎやシミュレーションを土台にした戦略からサッカーを解放する一方で、フィジカルコンタクトに向けた指針でもある。踏ん張らなければファウルはもらえないし、大げさにしても同じだ。この点については称賛したい。より長くピッチに倒れているずる賢い連中などが、表に引き出されることになるからだ」





カルネヴァーリとコンテについて

「CEOはフットボールを知る人物で、経験豊富でバランス感覚もあり、何をすべきかをよく分かっている。つまり、チームを取り巻く環境に落ち着きをもたらすことだ。彼が言ってくれたほどの人間ではまだないが、失望はさせないし、彼が望む存在になっていく。もっと良くなる。ファンについて言えば、それぞれが自分の望むものに力を与えるのは当然のことだ。私は、シーズン当初から強いと考えてきたチームを率いているという確信がある。同じ決意で指導を続ける」





批判について

「4節を終えた時点で2人の監督が代わっていることにも驚かない。だからこそ、日々自分たちにつきまとうものにも驚かない。自分たちはユベントスであることを示さなければならない。それはすべて、自分たちが今いる立場の一部であり、過去によって勝ち取ってきたものだ。時間と余地が与えられる限り、エネルギーはその方向に向けるべきであって、他人の考えを変えさせることや、狙い撃ちしてくる者、SNSで好き勝手を言う者、他人に自分の弱さをぶちまける者に向けるべきではない。そして、話しているのは敗戦1つについてなんだ。1つだけだ」





マッケニーとカンビアーゾ

「評価をしなければならない。試合を最後まで終えられない選手が2人か3人いて、全員を一緒に起用することはできない。ただ、私は明日マッケニーをピッチに立たせたい」





コープマイネルス

「彼は自分たちにとって重要な存在だ。なぜなら、私たちは常に彼のよく知るレベルを期待しているからだ。彼には重要な判断を示してくれる義務があるし、1試合だけでなく、すでにトレーニングからそれを期待している。自分たちにはそうしたものが必要なんだ」