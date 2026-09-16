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ライブ
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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、スパレッティ「カルネヴァーリを失望させない。コンテ？　ファンが思いを示すのは当然。NECは厄介になり得る」

ユヴェントス 対 NECナイメヘン
ユヴェントス
NECナイメヘン
UEFAヨーロッパリーグ

ユヴェントスの指揮官が、今季の欧州初戦を前に、そしてサッスオーロ戦での敗戦から3日後に語った。

ルチアーノ・スパレッティ監督は、ユヴェントスNECナイメヘン戦を翌日に控えた記者会見に出席した。この試合はヨーロッパリーグのリーグフェーズ第1節で、明日21時にアリアンツ・スタジアムで行われる。


NECについて

「はっきりとした特徴のあるサッカーをするチームで、アイデアの質という意味でも独自のスタイルを見せてくると予想している。こちらも準備を整えておかなければ、本当に驚かされるリスクがある。1試合平均2得点という数字が、このチームの志向するサッカーをよく物語っている。ナイティンクは以前ウディネにいたので我々も知っているが、タディッチもいる。両ワイドで逆足の選手を使って中央に状況を作り出し、そのうえで絶え間ないプレッシャーもかけてくる。こちらはメンタル面でも高い集中力で入らなければ、難しい夜になり得る」

  • ユベントスの姿勢について

    「改善すべき点があることは理解しているし、起きたことを深く分析した。その上で、自分たちが何をしたいのか、二度と同じことが起きないように何を修正すべきかを整理した。おそらく、いくつかのパスコースを消すためには、もっとコンパクトさが必要だし、チーム全体でブロックを組んで相手のミスを待つべき場面もある。ただ、説明はますます守備戦術全体の問題ではなくなってきていて、何か問題が出たときに最初に注意すべき点ではなくなっている。だが、明日はメンタルのリズムが重要になる。それこそが、ピッチ上の問題を乗り越えさせてくれる本当のクオリティーだ。先に考える者が、先にプレーし、先に守る。すべてを先にできるんだ」


    プレッシャー

    「それを受け入れることが、生きていくことを学ぶための薬なんだと早くから分かっていた。10歳の時、放課後に家族のためにいくらか稼ぎに行っていた頃にね」とGazzetta.itが伝えている。「人生の中で多くのことを整えてきた今、それで動揺するはずがないだろう……。敗戦のあとに出てくるものは、自分ではコントロールできないことであり、だから興味はない。自分の頭の中では、どの考えに居場所を与え、どれに与えないかは自分で決める。これにはあまりスペースを与えない」


    スタメン

    「スタメンについては何も言わない」


    期待

    「いつもそうだが、複数のチームに対して『ヨーロッパリーグで優勝しなければならない』と言われる。準備ができていること、それだけがユベントスの選手であることを示す唯一の言語なんだ」


    プレーと選手たち

    「プレーは選手たちのミクロな判断に左右される。選手たちは状況を先読みし、それをどう扱うかを知らなければならないし、明日それを実感することになるだろう。理屈では別のことが示されるかもしれないが、実際には5人の相手が高い位置でロングボールを待っているのが見えるはずだ。正しい読みの方に従うのではなく、ピッチ上にあるものに従わなければならない。サッスオーロ戦の3失点目の説明としても一部そういうことがある。サッカーはこうした要素でますます満ちてきている。外から中にいる者を助けることはできないし、自分たちのように痛い目を見てそれを知ることが、現実的で本物の知識になる。新しいレフェリングのルールは、時間稼ぎやシミュレーションを土台にした戦略からサッカーを解放する一方で、フィジカルコンタクトに向けた指針でもある。踏ん張らなければファウルはもらえないし、大げさにしても同じだ。この点については称賛したい。より長くピッチに倒れているずる賢い連中などが、表に引き出されることになるからだ」


    カルネヴァーリとコンテについて

    「CEOはフットボールを知る人物で、経験豊富でバランス感覚もあり、何をすべきかをよく分かっている。つまり、チームを取り巻く環境に落ち着きをもたらすことだ。彼が言ってくれたほどの人間ではまだないが、失望はさせないし、彼が望む存在になっていく。もっと良くなる。ファンについて言えば、それぞれが自分の望むものに力を与えるのは当然のことだ。私は、シーズン当初から強いと考えてきたチームを率いているという確信がある。同じ決意で指導を続ける」


    批判について

    「4節を終えた時点で2人の監督が代わっていることにも驚かない。だからこそ、日々自分たちにつきまとうものにも驚かない。自分たちはユベントスであることを示さなければならない。それはすべて、自分たちが今いる立場の一部であり、過去によって勝ち取ってきたものだ。時間と余地が与えられる限り、エネルギーはその方向に向けるべきであって、他人の考えを変えさせることや、狙い撃ちしてくる者、SNSで好き勝手を言う者、他人に自分の弱さをぶちまける者に向けるべきではない。そして、話しているのは敗戦1つについてなんだ。1つだけだ」


    マッケニーとカンビアーゾ

    「評価をしなければならない。試合を最後まで終えられない選手が2人か3人いて、全員を一緒に起用することはできない。ただ、私は明日マッケニーをピッチに立たせたい」


    コープマイネルス

    「彼は自分たちにとって重要な存在だ。なぜなら、私たちは常に彼のよく知るレベルを期待しているからだ。彼には重要な判断を示してくれる義務があるし、1試合だけでなく、すでにトレーニングからそれを期待している。自分たちにはそうしたものが必要なんだ」

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