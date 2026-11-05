ユヴェントスの指揮官はさらにこう語った。「試合に勝てば、それは相手が弱かったからなのか？ 確かに真剣勝負の一戦に勝った。だが今夜は、素晴らしいサッカーをして、素晴らしい試合に勝ったんだ。ただ、少しでもレベルを落とすと、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグでも見られたように、相手はいつも同じことをしてくる。彼らは一度やったことを、確信と力強さを持って、繰り返し続ける。最初は迷いのあるプレーでも、繰り返すことで強みになるからだ。試合のさまざまな局面で、常に高い強度で戦うことこそ、彼らの強みなんだ。 私たちは待ち構えるようになり、左右のセンターバックも前に出なくなった。『行く、いや行かない。行く、でもやっぱり行かない』と、中途半端になっていた。背後へのボール、ゴール、ゴール前へのボール、混戦……。あと5分続いていたら、私たちは勝ち切れなかったと思う」