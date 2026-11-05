ルチアーノ・スパレッティ監督が、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第4節でユヴェントスが敵地でAZに勝利した後、スカイ・スポーツのインタビューに応じた。「非常に満足している。選手たちは強いチーム、本当に強いチームを相手に、真剣に戦ったからだ。そうでなければ、NECの話を皆さんにもう一度しなければならない。私たちがNECに勝ったとき、皆さんは私たちを面と向かって笑い、NECは弱いチームだ、勝ち点7のチームだ、勝ち点7だと言っていた。だから、相手をどう評価するか、謙虚さ、そして相手を正当に評価することについて、見直す必要がある。いつもチームにプレッシャーをかける必要はない」とTuttoJuve.comが伝えた。
Getty Images Sport
翻訳者：
ユヴェントス、スパレッティ「あと5分あったら勝ち切れなかった。NECを見たか？ 勝ち点7を獲得している」
ユヴェントスの指揮官はさらにこう語った。「試合に勝てば、それは相手が弱かったからなのか？ 確かに真剣勝負の一戦に勝った。だが今夜は、素晴らしいサッカーをして、素晴らしい試合に勝ったんだ。ただ、少しでもレベルを落とすと、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグでも見られたように、相手はいつも同じことをしてくる。彼らは一度やったことを、確信と力強さを持って、繰り返し続ける。最初は迷いのあるプレーでも、繰り返すことで強みになるからだ。試合のさまざまな局面で、常に高い強度で戦うことこそ、彼らの強みなんだ。 私たちは待ち構えるようになり、左右のセンターバックも前に出なくなった。『行く、いや行かない。行く、でもやっぱり行かない』と、中途半端になっていた。背後へのボール、ゴール、ゴール前へのボール、混戦……。あと5分続いていたら、私たちは勝ち切れなかったと思う」
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