ユヴェントス、スパレッティ監督：「判断に未熟さが見られる。ロカテッリはPKを決められる自信があったようだ。チャンピオンズリーグ？ 目前にある」

監督はその後、自身の選手交代、特に攻撃陣での采配について次のように説明した。「今夜のような試合では、よりフィジカルに優れた2人のフォワードが必要だ。彼らは1対1の局面や、ペナルティエリアに放り込まれたボールに対してより強い力を発揮する。実際、PKもそうしたボールから生まれたものだ。もしより広範囲な攻撃展開が必要だったなら、話は別だが。 我々は一年間苦戦してきたが、今日は4点を挙げることができた。まだリーグ戦は残っており、優勝争いは全くの白紙状態なので、我々は満足している」。