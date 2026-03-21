セリエA第30節、サッスオーロとのホーム戦で1-1の引き分けに終わった後、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督はDAZNの取材に応じ、次のように語った。「判断に未熟さが目立ち、ボールを失う場面が多すぎて、カウンターを許しすぎた。何よりも、重要な局面で決定力を欠いていた」。
Getty Images Sport
翻訳者：
ユヴェントス、スパレッティ監督：「判断に未熟さが見られる。ロカテッリはPKを決められる自信があったようだ。チャンピオンズリーグ？ 目前にある」
ロカテッリ
スパレッティ監督は、キャプテンがPKを蹴ることを選んだことについて、その後ロカテッリ自身がそのPKを失敗したことについて次のようにコメントした。「彼がやってきて、蹴りたいと伝えてきた。蹴りたいと言っていた選手は2、3人いたが、彼はチームのPKキッカーだからね。 これでいい。PKは外れることもある。PKを外したことで話題になっているが、試合に勝てなかったことは残念だ」
エ・ヴラホヴィッチとデビッドの所有物
監督はその後、自身の選手交代、特に攻撃陣での采配について次のように説明した。「今夜のような試合では、よりフィジカルに優れた2人のフォワードが必要だ。彼らは1対1の局面や、ペナルティエリアに放り込まれたボールに対してより強い力を発揮する。実際、PKもそうしたボールから生まれたものだ。もしより広範囲な攻撃展開が必要だったなら、話は別だが。 我々は一年間苦戦してきたが、今日は4点を挙げることができた。まだリーグ戦は残っており、優勝争いは全くの白紙状態なので、我々は満足している」。
ジョリーは終わりを迎えようとしているのか？
最後に、チャンピオンズリーグ出場権について締めくくった。「その意味がよく分からない。勝たなければならない試合はすべてだ。明日の結果にかかわらず、巻き返せるだけの余裕はある。結局のところ、結果次第で考え方は変わるものだ。順位が下回っている時は、相手より多くの勝ち点を積み重ね、相手が躓くのを待つしかない。残りの試合数を考えれば、その可能性は依然として健在で、目の前にある」。
広告