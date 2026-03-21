ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、セリエA第30節のサッスオーロ戦をホームで迎える直前にDAZNのインタビューに応じ、次のように語った。「そうですね。これほど美しいスタジアムで、これほど多くの愛情に包まれてプレーできる今こそ、私たちにとってこの職業における最高の瞬間です」
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ユヴェントス、スパレッティ監督：「ヴラホヴィッチの出場？後半の必要性を判断する必要がある。ボガは彼の持ち味を発揮した」
落とし穴
「サッスオーロの監督が作り上げたチームであり、彼は自分が何を求めているかをよく理解している。彼らはボールを奪い返す際の強さが際立つチームの一つだ。我々は組織を保たなければならないが、ゴールを決めるためには攻撃も仕掛けなければならない。プレッシングが巧みなので、多少のリスクは覚悟しなければならない。相手のことを理解していれば、そのリスクも小さくなるものだ」
私には
続いて、彼はボガのプレーの瞬間と活躍について次のように語った。「彼は素晴らしいプレーを見せている。すぐに彼の代名詞である鋭いダッシュと狭いスペースでのテクニックを披露した。誰もが『彼は中盤でプレーしたことがない』と言っていたが、実際には見事な活躍を見せた。彼は常にスペースを見つけ出すし、チームと連携してプレーする必要があるとはいえ、彼をうまく活かすことも大切だ」。
ヴラホヴィッチ
最後に、スパレッティ監督は、たとえ数分間だけでもヴラホヴィッチがピッチに戻る可能性について言及して締めくくった。「これまでセンターフォワードがいない時期もあったが、今日はベンチに4人いる。後半の展開次第でどうするか判断する必要があるだろう」。
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