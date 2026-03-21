続いて、彼はボガのプレーの瞬間と活躍について次のように語った。「彼は素晴らしいプレーを見せている。すぐに彼の代名詞である鋭いダッシュと狭いスペースでのテクニックを披露した。誰もが『彼は中盤でプレーしたことがない』と言っていたが、実際には見事な活躍を見せた。彼は常にスペースを見つけ出すし、チームと連携してプレーする必要があるとはいえ、彼をうまく活かすことも大切だ」。