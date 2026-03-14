ユヴェントスはウディネーゼに1-0で勝利し、コモ対ローマ戦の結果を待つ間、少なくとも一夜限りで4位に返り咲いた。

試合終了後、スカイ・スポーツの取材に応じたルチアーノ・スパレッティ監督は、試合の展開と勝利について次のようにコメントした。「我々は本当に良いプレーをした。できるだけ早く試合を決めようと、最後まで攻撃的な姿勢を貫いた。実際に決めることもできたが、それでも構わない。本当に強いチームと対戦したのだから」