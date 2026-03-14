ユヴェントスはウディネーゼに1-0で勝利し、コモ対ローマ戦の結果を待つ間、少なくとも一夜限りで4位に返り咲いた。
試合終了後、スカイ・スポーツの取材に応じたルチアーノ・スパレッティ監督は、試合の展開と勝利について次のようにコメントした。「我々は本当に良いプレーをした。できるだけ早く試合を決めようと、最後まで攻撃的な姿勢を貫いた。実際に決めることもできたが、それでも構わない。本当に強いチームと対戦したのだから」
ユヴェントスはウディネーゼに1-0で勝利し、コモ対ローマ戦の結果を待つ間、少なくとも一夜限りで4位に返り咲いた。
試合終了後、スカイ・スポーツの取材に応じたルチアーノ・スパレッティ監督は、試合の展開と勝利について次のようにコメントした。「我々は本当に良いプレーをした。できるだけ早く試合を決めようと、最後まで攻撃的な姿勢を貫いた。実際に決めることもできたが、それでも構わない。本当に強いチームと対戦したのだから」
今日のフォワード陣の役割についても一言。「ボガをあのポジションに起用したのは初めてだった。彼はいつも左サイドでプレーしているのを見てきたが、フォワードとしてもうまく動いていた。イルディズはフォワードとしてまだ完全に馴染めておらず、背後からプレッシャーをかける相手への対処法がまだ身についていない。」
スカイ・スポーツの試合後の番組で、コメンテーターのマロッキはこう尋ねた。「カンビアソは常にピッチを駆け回っている。彼が相手チームに与える問題と、監督に与える問題、どちらの方が大きいのか？」 スパレッティ監督はこう答えた。「ピッチを動き回らなければ、彼はもうプレーできない。君の言うことを聞けば、彼はもうプレーできない。彼にとってはピッチを動き回るほうが得策だ。なぜなら、彼はミッドフィールダーとしてプレーするのが上手いからだ」。
最後に、再び無失点に抑えたことについて：「我々がボールを保持する時間が増えた時に、進歩が見て取れました。このボール保持は、単なる表面的な練習であってはならず、チャンスを作るためのスペースを切り開くことを目的とした、一貫性のあるものでなければなりません。リスクを冒す勇気も必要ですが、その判断は的確でなければなりません。そして今夜は、我々は完璧でした」。