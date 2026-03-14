ユヴェントス、スパレッティ監督：「まるでビデオゲームのようだ。次は次のステージだ」

「今シーズンの終盤戦を考えると、これは極めて重要な一戦だ。まるでビデオゲームのように、この試合に勝てば次のステージに進み、このスポーツの最高の試合を戦うことができるようになる。 これまで経験し、築き上げてきたもの、そして積み重ねてきた努力のすべてを、ピッチ上で守り抜かなければなりません。相手は手強いチームです。ウディネーゼはアウェイ戦やカップ戦の時のチームとは違います。チームとしてまとまりを見せ、フィジカルも強くなっています。こうしたチームと対戦する際は、すべて自分たち次第であり、自分たちの質を勝たせることができるかどうかが鍵となります。最初のボールコントロールが極めて重要になります。そうすることで、相手の時間を奪うことができるからです。 我々は、テクニックがあり、相手を抜き去ることができる3人の選手を起用することを選んだ。試合をその方向へと導けるかどうか、見てみよう」。