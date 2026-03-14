ユヴェントス、スパレッティ監督：「まるでビデオゲームのようだ。次は次のステージだ」

ウディネーゼ対ユヴェントスのキックオフを数分後に控えたルチアーノ・スパレッティ監督は、スカイ・スポーツのインタビューに応じ、まもなく行われる両「ビアンコネロ」チームによる一戦について、自身の見解を語った。
以下に、「ビアンコネッロ」の指揮官の発言をすべて掲載する。
ウディネーゼ対ユヴェントスのキックオフを数分後に控えたルチアーノ・スパレッティ監督は、スカイ・スポーツのインタビューに応じ、まもなく行われる両「ビアンコネロ」チームによる一戦について、自身の見解を語った。
以下に、「ビアンコネッロ」の指揮官の発言をすべて掲載する。
「今シーズンの終盤戦を考えると、これは極めて重要な一戦だ。まるでビデオゲームのように、この試合に勝てば次のステージに進み、このスポーツの最高の試合を戦うことができるようになる。 これまで経験し、築き上げてきたもの、そして積み重ねてきた努力のすべてを、ピッチ上で守り抜かなければなりません。相手は手強いチームです。ウディネーゼはアウェイ戦やカップ戦の時のチームとは違います。チームとしてまとまりを見せ、フィジカルも強くなっています。こうしたチームと対戦する際は、すべて自分たち次第であり、自分たちの質を勝たせることができるかどうかが鍵となります。最初のボールコントロールが極めて重要になります。そうすることで、相手の時間を奪うことができるからです。 我々は、テクニックがあり、相手を抜き去ることができる3人の選手を起用することを選んだ。試合をその方向へと導けるかどうか、見てみよう」。
「バランスが重要であり、絶えずポジションを変えつつ、ピッチ内での秩序も保たなければならない。それを流動的かつダイナミックに行うのは難しい。 この点において、バイエルン対アタランタの試合は、私たちに新たな教訓を与えてくれました。デイビスはボールをそこに落とすのが巧みで、守備ラインを再構築するのが難しくなるため、彼にボールを渡さないよう常に適切な人数を配置しなければなりません。重要なのは、試合は一瞬で変わるものであり、私たちこそが試合の行方を左右できる存在だと選手たちが理解することです。つまり、すべては私たち次第なのです」。
「それは彼ら自身が下すべき決断です。重要なのは、試合の流れが一瞬で変わるということ。そして、その一瞬を左右できるのは私たちなのです」。