ユヴェントス、スパレッティ監督が攻撃陣の刷新を推進。コロ・ムアニ、ソルロート、ペッレグリーノ、バログンの動向、ヴラホヴィッチの起用法、デビッド、オペンダ、ゼグロヴァの最新情報。

2024/2025シーズン後半に「ベッキア・シニョーラ」のユニフォームを着た1998年生まれの選手の復帰が有力視される一方 （セリエA 16試合で8ゴール）の復帰に加え、ここ数週間で浮上した「プランB」も依然として検討されている。候補には、アトレティコ・マドリードのアレクサンダー・ソルロート、パルマのマテオ・ペレグリーノ、ワールドカップで注目されたモナコのフォラリン・バログンがいる。 さらに、ドゥシャン・ヴラホヴィッチが心を変える可能性も残されている。彼は依然として希望通りのオファーを得ておらず、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が率いるベシクタシュだけが具体的に動いた。スペインの強豪やバイエルン・ミュンヘンへの移籍を自ら申し出たものの、いまだ“超豪華フリーエージェント”のままだ。 ユヴェントスは数週間前から父親兼代理人のミロス氏と接触を断っているが、600万ユーロ＋ボーナスという条件を提示し続けている。しかしセルビア人選手は依然としてこれを拒否している。