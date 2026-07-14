ペースは緩いが、ジョヴァンニ・カルネヴァリとフレデリック・マッサラが仕切るユヴェントスの補強は着実に進んでいる。スパレッティ監督の要望に応え、新シーズンに向けてセンターフォワードを少なくとも1人獲得することが最優先だ。 現時点で夏の補強は攻撃陣のみ。ジェノアからジェフ・エカトールを獲得し、代わりに2005年生まれのウインガー、デビッド・プツカを放出した。エカトールはトップまたはセカンドストライカーとして外側でもプレーできる万能性が期待されている。
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ユヴェントス、スパレッティ監督が攻撃陣の刷新を推進。コロ・ムアニ、ソルロート、ペッレグリーノ、バログンの動向、ヴラホヴィッチの起用法、デビッド、オペンダ、ゼグロヴァの最新情報。
ボガには確信、イルディズには疑問
U-21代表FWを1600万ユーロ＋ボーナスで獲得したこの移籍は、スパレッティ監督率いる攻撃陣強化に向けた2つ目の動きだ。 6月下旬には、昨季5か月間のレンタルで17試合4得点を挙げたジェレミー・ボガのニースからの完全移籍（約500万ユーロ）も合意していた。 来季のリーグ戦、ヨーロッパリーグ、コッパ・イタリアでは、主に左サイドでケナン・イルディズの代役を務める見込みだ。トルコ人選手はワールドカップ後の休暇から戻り、ここ数か月プレーを制限してきた膝の状態が明確になるまで待機する。
3人の贅沢な余剰人員
フランシスコ・コンセイソンが相手チームの指揮を執ることが確定した。このポルトガル人ウインガーにはプレミアリーグから複数のオファーがあったが、ユヴェントスはゼグロヴァ（イタリア1年目で27試合525分出場）より信頼できる代役を探す必要がある。 リール出身の彼はロイス・オペンダやジョナサン・デイヴィッドとともに期待外れで放出候補とされている。スパレッティ監督は2人のストライカー獲得で攻撃陣を完成させる構想だ。ランスとパリFCからオペンダ、デイヴィッドへの打診はあったが、 だが現時点ではユヴェントスの高値を受け入れる意向はない。ユヴェントスはオペンダを4000万ユーロ超で獲得。デビッドには契約時に1000万ユーロの付帯費用を支払い、年俸600万ユーロの5年契約を結んだため、少なくとも3000万ユーロでの売却を見込んでいる。
ミリク問題、コロ・ムアニは最後まで粘るのか？
ユヴェントスはアルカディウシュ・ミリクの去就を早急に解決しなければならない。契約は残り1年、年俸約200万ユーロだが、2年間続いた怪我で戦力としては期待できない。 クラブはポジションを空ける方策を探っており、監督はヴラホヴィッチのようなフィジカル系CFと、ランダル・コロ・ムアニのような多才な選手を望んでいる。 ただし、パリ・サンジェルマンがユヴェントスCEOの要求を受け入れ、移籍金を4500万ユーロ以下に減額し、クラブの財政に見合う条件で交渉に応じる必要がある。まずは選手を放出して資金を調達し、その後に候補選手への本格交渉が可能になる。
目標リストにヴラホヴィッチが再び登場か？
2024/2025シーズン後半に「ベッキア・シニョーラ」のユニフォームを着た1998年生まれの選手の復帰が有力視される一方 （セリエA 16試合で8ゴール）の復帰に加え、ここ数週間で浮上した「プランB」も依然として検討されている。候補には、アトレティコ・マドリードのアレクサンダー・ソルロート、パルマのマテオ・ペレグリーノ、ワールドカップで注目されたモナコのフォラリン・バログンがいる。 さらに、ドゥシャン・ヴラホヴィッチが心を変える可能性も残されている。彼は依然として希望通りのオファーを得ておらず、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が率いるベシクタシュだけが具体的に動いた。スペインの強豪やバイエルン・ミュンヘンへの移籍を自ら申し出たものの、いまだ“超豪華フリーエージェント”のままだ。 ユヴェントスは数週間前から父親兼代理人のミロス氏と接触を断っているが、600万ユーロ＋ボーナスという条件を提示し続けている。しかしセルビア人選手は依然としてこれを拒否している。
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