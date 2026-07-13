公式戦最終戦から50日後、ユヴェントスはコンティナーサに集まり、2026/27シーズンを正式にスタートさせた。
選手は午前中にJ|medicalでメディカルチェックを受け、午後はピッチに立つ前にジョヴァンニ・カルネヴァリ代表取締役兼GMとフレデリック・マッサラCFOと面談し、ルチアーノ・スパレッティ監督とともに新シーズンのスタートを祝った。 その後、スポーツディレクターのマルコ・オットリーニも合流した。
公式戦最終戦から50日後、ユヴェントスはコンティナーサに集まり、2026/27シーズンを正式にスタートさせた。
選手は午前中にJ|medicalでメディカルチェックを受け、午後はピッチに立つ前にジョヴァンニ・カルネヴァリ代表取締役兼GMとフレデリック・マッサラCFOと面談し、ルチアーノ・スパレッティ監督とともに新シーズンのスタートを祝った。 その後、スポーツディレクターのマルコ・オットリーニも合流した。
午後の今シーズン初練習には、クラブ幹部がピッチサイドに勢ぞろいする中、29選手が参加した。うち23名はトップチーム選手で、唯一の新加入ジェフ・エカトールを含む。さらにネクスト・ジェネレーション選手6名も加わった：
アドジッチ、アーサー、ボガ、カバル、カンビアソ、ディ・グレゴリオ、ダグラス・ルイス、ドゥルミシ、エカトール、ガッティ、ギル、フリ、ジョアン・マリオ、カルル、ケリー、ロカテッリ、ミリク、ミレッティ、オボアヴウォドゥオ、オペンダ、オウス、ペドロ、ペリン、ピンソリオ、ルーヒ、ルガーニ、トゥラム、ヴァン・アール、ゼグロヴァ。
このうち多くの選手は退団が予想され、スパレッティ監督やクラブの計画外だ。また、ワールドカップに出場したグレイソン・ブレメル、ジョナサン・デイヴィッド、テウン・クープマイナーズ、フランシスコ・コンセイソン、ケナン・イルディズ、ウェストン・マッケニーは未合流である。
今後数日間、ユベントスはバーゼルへ出発する前にコンティナーサでトレーニングを続ける。7月18日（土）、彼らはステファン・リヒトシュタイナー率いるチームと今シーズン初の親善試合を行い、公式戦に向けた準備を開始する。
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