公式戦最終戦から50日後、ユヴェントスはコンティナーサに集まり、2026/27シーズンを正式にスタートさせた。





選手は午前中にJ|medicalでメディカルチェックを受け、午後はピッチに立つ前にジョヴァンニ・カルネヴァリ代表取締役兼GMとフレデリック・マッサラCFOと面談し、ルチアーノ・スパレッティ監督とともに新シーズンのスタートを祝った。 その後、スポーツディレクターのマルコ・オットリーニも合流した。



