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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、スパレッティ監督が不可欠と考える選手リスト：現在の戦力における「手放せない選手」と補強希望

ユヴェントス
移籍情報
セリエ A
ルチアーノ・スパレッティ

ユベントスの監督には、現在のメンバーの中で決して手放したくない選手たちのリストがある。そして移籍市場については……

ルチアーノ・スパレッティ監督の意向だけなら、近い将来、再び優勝を目指すユヴェントスの「タイムマシン」に乗せられるのは、現在のメンバーのうちわずか9人の選手だけだろう。彼らはチェルタルド出身の監督にとって「不可欠な」選手たちであり、現在のゴールキーパー、ディフェンダー2人、ミッドフィールダー4人、フォワード3人のうち、誰一人としてそのリストには入っていない。


順に挙げるとグレイソン・ブレメル、ピエール・カルル、アンドレア・カンビアソ、マヌエル・ロカテッリ、ケフレン・トゥラム、ウェストン・マッケニー、フランシスコ・コンセイソン、ドゥシャン・ヴラヨヴィッチ、ケナン・イルディズのことだ。


もちろんこれは他のすべての選手が放出されるという意味ではない。スパレッティの構想と2026-27シーズンのユヴェントスの戦力構成の間には、数多くの変数が存在するからだ。まず第一に、来季のチャンピオンズリーグ出場権の獲得が挙げられる。これによって、ユヴェントスの次期移籍市場における立場が決まる。さらに、クラブの意向、市場で生まれる機会、そして選手たちの意思といった要素も絡んでくる。 結局のところ、「不可欠ではない」とされる選手たちの多くもコンティナーサに残留する可能性が高い。具体的には、カルロ・ピンソリオ、フェデリコ・ガッティ、ロイド・ケリー、ファビオ・ミレッティ、ジェレミー・ボガといった選手たちだ。


一方、ミケーレ・ディ・グレゴリオ、マッティア・ペリン、エミル・ホルム、フアン・ダビド・カバル、テウン・クープマイナーズ、ヴァシリェ・アジッチ、フィリップ・コスティッチ、エドン・ゼグロヴァ、アルカディウシュ・ミリク、ロイス・オペンダ、ジョナサン・デイヴィッドらの将来は、はるかに不透明だ。

  • 断れないオファーが来たら？

    同時に、いわゆる「不可欠な選手」の中にも、オーナーや経営陣が断れないと判断したオファーがあれば、放出される可能性があることは明らかだ。例えば、ブレメルに7000万ユーロのオファーがあった場合はどうなるだろうか？あるいは、コンセイサオに8000万ユーロのオファーがあった場合は？いずれにせよ、ユヴェントスはスパレッティ監督を満足させるために全力を尽くし、彼がコンティナーサでの冒険を続けるために不可欠だと考える主力選手たちをチームに残し、可能であれば短期間で優勝できるチームにするだろう。

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    すでに在籍しているこれらの「不可欠な選手」たち（例えばヴラホヴィッチは契約満了を控え、更新交渉中である）に加えスパレッティ監督が「不可欠な補強」と見なす選手たちもいる。元イタリア代表監督は何よりも質と経験をチームに加えたいと考えており、そのためクラブと協力して、これらの条件を満たすターゲットリストの作成に取り組んでいる。


    候補の名前は数多く、数日前にもそのリストをお伝えしたが、現時点では（チャンピオンズリーグ出場権獲得が依然として不透明なため）、特に移籍金不要の経験豊富な選手に焦点が当てられている。 具体的には：ゼキ・チェリック（1997年生まれ）、レオナルド・スピナッツォーラ（1993年生まれ）、フランク・ケシエ（1996年生まれ）、マルコス・セネシ（1997年生まれ）、クサヴェル・シュラーガー（1997年生まれ）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（1996年生まれ）； アントニオ・リュディガー（1993年生まれ）、ベルナルド・シルバ（1994年生まれ）、ロベルト・レヴァンドフスキ（1988年生まれ）、レオン・ゴレツカ（1995年生まれ）。実質的にチーム全体に相当するメンバーであり、ユヴェントスが検討・検討を重ねているのは、これら全員の名前だ。さらに、ゴールキーパーのアリソン・ベッカー（1992年生まれ）も加わる。彼の契約はあと1年で満了となる。


  • スパレッティが見るユヴェントスの現在の戦力：不可欠な選手とそうでない選手

    ゴールキーパー

    必須ではない

    ミケーレ・ディ・グレゴリオ

    マッティア・ペリン

    カルロ・ピンソリオ


    ディフェンダー

    欠かせない選手

    グレイソン・ブレメル

    ピエール・カルル

    アンドレア・カンビアソ


    控え

    エミル・ホルム

    フェデリコ・ガッティ

    ロイド・ケリー

    フアン・ダビド・カバル


    MF

    欠かせない選手

    マヌエル・ロカテッリ

    ケフレン・トゥラム

    ウェストン・マッケニー


    控え

    テウン・クープマイナーズ

    ヴァシリェ・アディッチ

    フィリップ・コスティッチ

    ファビオ・ミレッティ


    フォワード

    欠かせない選手

    フランシスコ・コンセイソン

    ドゥシャン・ヴラヨヴィッチ

    ケナン・イルディズ


    控え

    エドン・ゼグロヴァ

    ジェレミー・ボガ

    アルカディウシュ・ミリク

    ロイス・オペンダ

    ジョナサン・デイヴィッド


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