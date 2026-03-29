ユヴェントス、スパレッティ監督が不可欠と考える選手リスト：現在の戦力における「手放せない選手」と補強希望

ルチアーノ・スパレッティ監督の意向だけなら、近い将来、再び優勝を目指すユヴェントスの「タイムマシン」に乗せられるのは、現在のメンバーのうちわずか9人の選手だけだろう。彼らはチェルタルド出身の監督にとって「不可欠な」選手たちであり、現在のゴールキーパー、ディフェンダー2人、ミッドフィールダー4人、フォワード3人のうち、誰一人としてそのリストには入っていない。





順に挙げると、グレイソン・ブレメル、ピエール・カルル、アンドレア・カンビアソ、マヌエル・ロカテッリ、ケフレン・トゥラム、ウェストン・マッケニー、フランシスコ・コンセイソン、ドゥシャン・ヴラヨヴィッチ、ケナン・イルディズのことだ。





もちろん、これは他のすべての選手が放出されるという意味ではない。スパレッティの構想と2026-27シーズンのユヴェントスの戦力構成の間には、数多くの変数が存在するからだ。まず第一に、来季のチャンピオンズリーグ出場権の獲得が挙げられる。これによって、ユヴェントスの次期移籍市場における立場が決まる。さらに、クラブの意向、市場で生まれる機会、そして選手たちの意思といった要素も絡んでくる。 結局のところ、「不可欠ではない」とされる選手たちの多くもコンティナーサに残留する可能性が高い。具体的には、カルロ・ピンソリオ、フェデリコ・ガッティ、ロイド・ケリー、ファビオ・ミレッティ、ジェレミー・ボガといった選手たちだ。





一方、ミケーレ・ディ・グレゴリオ、マッティア・ペリン、エミル・ホルム、フアン・ダビド・カバル、テウン・クープマイナーズ、ヴァシリェ・アジッチ、フィリップ・コスティッチ、エドン・ゼグロヴァ、アルカディウシュ・ミリク、ロイス・オペンダ、ジョナサン・デイヴィッドらの将来は、はるかに不透明だ。