ユヴェントス、スパレッティ監督がイルディズについて：「サッカー界の新たなプリンスは、隣の家の少年だ」

Z：「君に会う前に、スパレッティと少し話をしたんだ。彼は君をこよなく愛していて、それを隠そうともしない。君はマークできない選手だし、毎日頭の中に何か新しいものを詰め込んでいると言っていたよ。誕生日にみんなが彼を抱きしめた時、君だけが彼の頭を撫でたというエピソードを、彼はとても面白がっていたよ」。

Y：「触り心地が良かったんだ。（笑）。彼は偉大な監督であり、特別な人、感情豊かな人だよ。」

Z：「彼が君をどう評していたか知ってる？」

Y：「いや、どう言ったの？」 Z：「『サッカー界の新たなプリンス

は、隣の家の少年だ』ってね。」