本日『コリエレ・デロ・スポルト』紙に掲載されたインタビューの中で、イヴァン・ザッツァローニは、ユヴェントスの背番号10、ケナン・イルディズとの会話を明かした。イルディズは、その直前にルチアーノ・スパレッティ監督と交わした会話をザッツァローニに打ち明けていたという。
AFP
翻訳者：
ユヴェントス、スパレッティ監督がイルディズについて：「サッカー界の新たなプリンスは、隣の家の少年だ」
スパレッティのタイトル
Z：「君に会う前に、スパレッティと少し話をしたんだ。彼は君をこよなく愛していて、それを隠そうともしない。君はマークできない選手だし、毎日頭の中に何か新しいものを詰め込んでいると言っていたよ。誕生日にみんなが彼を抱きしめた時、君だけが彼の頭を撫でたというエピソードを、彼はとても面白がっていたよ」。
Y：「触り心地が良かったんだ。（笑）。彼は偉大な監督であり、特別な人、感情豊かな人だよ。」
Z：「彼が君をどう評していたか知ってる？」
Y：「いや、どう言ったの？」 Z：「『サッカー界の新たなプリンス
は、隣の家の少年だ』ってね。」
イルディズ・シーズン
3月時点で、イルディズはすでに「ダブルダブル」を達成している。全大会通算39試合で10ゴール、10アシストを記録している。内訳は、セリエAで9ゴール・7アシスト、チャンピオンズリーグで1ゴール・3アシストだ。 この活躍が評価され、2030年までの契約延長と年俸700万ユーロの契約を獲得した。6月からはチーム内最高年俸選手となる。
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