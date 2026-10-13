今、ユヴェントスを率いているルチアーノ・スパレッティは、どちらの姿なのか？ひらめきと直感にあふれ、時に天才的な采配を見せた姿。ナポリを2023年のセリエA優勝に導いた時のスパレッティなのか？ それとも、陰鬱で何を考えているか分からず、選択が揺れ動くスパレッティなのか。2024年の欧州選手権での惨事からノルウェー戦での崩壊に至るまで、イタリア代表監督として見せた姿だ。





ユヴェントス指揮官の発言を分析すると、ここ数日の言葉にはいくつか疑問が残る。何年も前から勝者としてのアイデンティティーを失っているチームと、その周囲をスパレッティがまとめられるのかという疑問だ。まずはカリアリ戦後の発言の調子から見てみたい。スパレッティは、自分も選手たちも今、単に試合に勝つためにプレーしているのではなく、キャリア、さらにはスポーツ選手としての人生を懸けているのだと、強い言葉で力説した。何年にもわたる急激な変化と改革を経て、継続性と平穏を求めているチームとクラブにとって、スポーツにおける「生か死か」をこれほど強調するのは行き過ぎに思えた。スパレッティ自身に対しても酷な言葉だ。「私が懸けているのは今夜の結果ではなく、キャリアを良い形で終えることだ。もう70歳だから」と言うのだから。





こうした断定的な言葉は、不安や迷いを覆い隠しているようにも見える。スパレッティはこんな発言もしている。「ファンはコンテを夢見ている？ 私はカルネヴァーリを失望させたくない。彼が望む監督になれるよう努力する」。だが、「なる」とはどういう意味なのか。カルネヴァーリがスパレッティとの継続を選んだのなら、おそらくすでに彼を望む監督だと考えているからだろう。そうでなければ監督を交代させていたはずだ。そこで疑問が浮かぶ。スパレッティのこうした発言はチームを鼓舞するのか、それともさらなる疑念をもたらすのか？



