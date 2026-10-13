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ライブ
CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、スパレッティは自分に厳しすぎるうえ、チームに迷いを生んでいる。ピサカーネには前日の時点ですでに「敗れて」いた

ユヴェントス
ルチアーノ・スパレッティ
ファビオ・ピサカーネ
特集＆コラム

ユベントスの指揮官の発言や振る舞いが、少なからぬ疑問を生んでいる

今、ユヴェントスを率いているルチアーノ・スパレッティは、どちらの姿なのか？ひらめきと直感にあふれ、時に天才的な采配を見せた姿。ナポリを2023年のセリエA優勝に導いた時のスパレッティなのか？ それとも、陰鬱で何を考えているか分からず、選択が揺れ動くスパレッティなのか。2024年の欧州選手権での惨事からノルウェー戦での崩壊に至るまで、イタリア代表監督として見せた姿だ。


ユヴェントス指揮官の発言を分析すると、ここ数日の言葉にはいくつか疑問が残る。何年も前から勝者としてのアイデンティティーを失っているチームと、その周囲をスパレッティがまとめられるのかという疑問だ。まずはカリアリ戦後の発言の調子から見てみたい。スパレッティは、自分も選手たちも今、単に試合に勝つためにプレーしているのではなく、キャリア、さらにはスポーツ選手としての人生を懸けているのだと、強い言葉で力説した。何年にもわたる急激な変化と改革を経て、継続性と平穏を求めているチームとクラブにとって、スポーツにおける「生か死か」をこれほど強調するのは行き過ぎに思えた。スパレッティ自身に対しても酷な言葉だ。「私が懸けているのは今夜の結果ではなく、キャリアを良い形で終えることだ。もう70歳だから」と言うのだから。


こうした断定的な言葉は、不安や迷いを覆い隠しているようにも見える。スパレッティはこんな発言もしている。「ファンはコンテを夢見ている？ 私はカルネヴァーリを失望させたくない。彼が望む監督になれるよう努力する」。だが、「なる」とはどういう意味なのか。カルネヴァーリがスパレッティとの継続を選んだのなら、おそらくすでに彼を望む監督だと考えているからだろう。そうでなければ監督を交代させていたはずだ。そこで疑問が浮かぶ。スパレッティのこうした発言はチームを鼓舞するのか、それともさらなる疑念をもたらすのか？


  • スパレッティはピザカーネに関して間違いを犯した

    別の話として、スパレッティとカリアリのファビオ・ピザカーネ監督とのやり取りがある。試合終了の笛が鳴った後、年下の同業者に言葉を向けるよりも前に、スパレッティは試合前日の時点で両者の間の遠隔での舌戦に敗れていたように思える。試合の24時間前に当たる土曜日、先に記者会見に臨んだピザカーネは「ユヴェントスは完璧なチームではない」と語っていた。これに対し、トリノで記者会見に臨んだスパレッティは「ピザカーネとジュリーニは、現在の勝ち点に値する。だが、昨年の勝利には値しない。あの勝利に値しなかった」と応じた。


    カリアリが時間稼ぎをしたとされる件はさておき、仮に不満を言うなら、スパレッティはピザカーネよりも主審に訴えるべきだっただろう。それとは別に、チェルタルド出身の指揮官の胸中には、昨季の試合以来、何かがくすぶっていたように思える。それが試合前日に彼をいら立たせ、試合後の態度につながったのではないか。あの態度は間違いなく非難されるべきものであり、スパレッティには次の理由で1試合の資格停止処分が科された。「試合終了後、相手チームの監督に対して挑発的な態度を取ったことで、両チームのベンチ関係者の間に緊張が生じたため」。ピザカーネも1試合の資格停止処分を受けた。理由は「試合終了後、相手チームの監督による挑発的な振る舞いに反応し、両チームのベンチ関係者の間の緊張を高めたため」だった。


    要するに、スパレッティが挑発し、ピザカーネが反応した。


    最初の問いに戻ろう。今ユヴェントスを率いているのは、どんなスパレッティなのか。あるいは、こう言い換えられる。ユヴェントスの監督がカリアリの監督に論争を仕掛け、資格停止処分を受けることは許されるのか。




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