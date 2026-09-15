ユヴェントス、スパレッティはシステム変更を検討　3-4-2-1とニコ・ゴンサレスのセンターフォワード起用へ

サッスオーロ戦の敗戦を受け、ユベントスは早くも今季の重要な分岐点に立たされている。木曜日のヨーロッパリーグでのNECナイメヘン戦、そして日曜日のリーグ戦でのアタランタ戦は、ユベントス、そして何よりルチアーノ・スパレッティにとって、すでに重要な分水嶺となっている。





ユベントスの指揮官は、今季序盤に直面してきた負傷者の多さ――実に9人で、そのうち復帰が近いのは2人（マッケニーとカンビアーゾ）のみ――を踏まえつつ、現在手元にあるスカッドの力を最大限に引き出すための解決策を模索している。