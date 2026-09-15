ユヴェントス、スパレッティはシステム変更を検討　3-4-2-1とニコ・ゴンサレスのセンターフォワード起用へ

サッスオーロ戦の敗戦を受け、ユベントスは早くも今季の重要な分岐点に立たされている。木曜日のヨーロッパリーグでのNECナイメヘン戦、そして日曜日のリーグ戦でのアタランタ戦は、ユベントス、そして何よりルチアーノ・スパレッティにとって、すでに重要な分水嶺となっている。
ユベントスの指揮官は、今季序盤に直面してきた負傷者の多さ――実に9人で、そのうち復帰が近いのは2人（マッケニーとカンビアーゾ）のみ――を踏まえつつ、現在手元にあるスカッドの力を最大限に引き出すための解決策を模索している。
サッスオーロ戦の敗戦を受け、ユベントスは早くも今季の重要な分岐点に立たされている。木曜日のヨーロッパリーグでのNECナイメヘン戦、そして日曜日のリーグ戦でのアタランタ戦は、ユベントス、そして何よりルチアーノ・スパレッティにとって、すでに重要な分水嶺となっている。
ユベントスの指揮官は、今季序盤に直面してきた負傷者の多さ――実に9人で、そのうち復帰が近いのは2人（マッケニーとカンビアーゾ）のみ――を踏まえつつ、現在手元にあるスカッドの力を最大限に引き出すための解決策を模索している。
トゥットスポルトによれば、コンティナッサでは今この時間帯、攻撃陣の中でもとりわけニコ・ゴンサレスのテーマが大きな議論となっている。 スパレッティはアルゼンチン人選手の貢献に非常に満足しているが、マッケニーの復帰に加え、取り戻すべきバランスのために純粋なトップ下を犠牲にする可能性もあり、左ウイングのポジションをめぐってアライベゴビッチとの競争になる可能性がある。あるいは、3-4-2-1への移行となった場合、チコ・コンセイソンの隣で先発の座をつかむ可能性もある。このオプションを同紙によれば、スパレッティはユベントスを立て直すためにすでに検討している。 ただし、ニコ・ゴンサレスがセンターフォワードとして評価され、起用される可能性も排除できない。変則的な9番として、とりわけコロ・ムアニが引き続き十分に明確な答えを示せない場合にはなおさらだ。
3-4-2-1の欠点として考えられるのは、1トップの背後というより中央寄りのポジションで、コンセイソンからアライベゴヴィッチ、さらにジェグロヴァまで、ユヴェントスの多くの攻撃的サイドアタッカーを生かしにくくしてしまうことだ。ボガとユルディズの復帰も待たれる。 ニコ・ゴンサレスをゴールに近い位置で起用するのは、ユヴェントスの攻撃陣がゴール前で残している数字の乏しさを踏まえれば理にかなっているが、スパレッティはサイドから失われる価値についても慎重に見極めなければならない。
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